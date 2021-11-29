Alparslan Türkeş anmasına saldırı

Ankara'da, Alparslan Türkeş Vakfı'nın düzenlediği Alparslan Türkeş'i anma etkinliğine saldırı düzenlendi.

TamgaTürk'te yer alan habere göre; Ankara Yenimahalle'de düzenlenen anma töreninin düzenlendiği salonun hemen girişinde çevik kuvvet polisleri de hazır bulunuyordu.

Buna rağmen 50 kişilik grup sloganlar atarak, protokolde yer alan isimlere saldırdı.

Ülkü Ocakları eski Genel Başkanlarından Mustafa Hakan Ünser saldırı anına ilişkin görüntüleri "Ve polis işbirliği ile saldırı başladı" notuyla paylaştı.

Etkinliğe konuşmacı olarak katılan eski MHP Genel Başkan Yardımcısı Şevket Bülent Yahnici ise tepkisini "Binali’yi aksakal ilan edenler bugün Ülkücü Hareket’in aksakallarına saldırdılar" ifadeleriyle dile geitrdi.

Ülkü Ocakları Ankara İl Başkanı Abdullah Yüksel de saldırının ardından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Dün Başbuğumuza ihanet edip bugün Milliyetçi-Ülkücü harekete saldırmayı meslek edinenler şunu iyi bilsin ki ülkücüler dimdik ayakta ve hepsinin hesabını bir bir sormaya devam ediyor. Rahat uyu başbuğum"

MHPden anmaya tepki gelmişti

MHP Ankara İl Başkanı Turgay Baştuğ dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Ülkücüler mukaddesatımızı ayaklar altına alanların; partimize, Başbuğumuz Alparslan Türkeş'e, Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli'ye ihanet edenlerin Başbuğumuz Alparslan Türkeş'i anmasını asla kabul etmez, ilelebet de etmeyecektir" ifadelerini kullanmıştı.