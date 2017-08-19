T24 LogoT24 Logo
Haberler

Almanya'da yaşayan Türkler, Erdoğan'ın oy çağrısını nasıl değerlendirdi?

19 Ağustos 2017 20:06

Almanya'da yaşayan Türklerin bir kısmı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısına uyarak 24 Eylül'deki Federal Parlamento seçimlerinde oy kullanmayacaklarını söyledi Bu düşüncede olanlar Almanya'nın Türkiye karşıtı politikalarından rahatsızlıklarını ifade ettiler. Buna karşın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısını haklı bulmayan ve yaşadıkları ülke Almanya'da oy kullanılması gerektiğini düşünenler de var. Almanya'daki Türklerin bazıları ise, iki ülke arasında yaşanan gerilimin ve bu tür tartışmaların bir an önce son bulmasını diliyor.

ETİKETLER

erdoğanerdoğan oy çağrıfederal parlamentoseçimalmanyaalmanyadaki türkler

Diğer Videolar

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 22 Ocak 2020

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: CHP'nin muhafazakârları anlamaya çalışması önemli ama tabanını da dönüştürmeli

Harbiyeli annesi Melek Çetinkaya Ankara TEM'de hâlâ gözaltında

Gülistan Doku 18 gündür kayıp | Annesi feryat etti; "Kızımın bulunması için herkesten yardım istiyorum" dedi

TGB'den İBB önünde "Demirtaş'ın kitaplarının satışını durdurun" protestosu

Birleşik Metal-İş Başkanı: MESS, iktidarın grevi yasaklama ihtimaline güveniyor; 5 Şubat'ta grevdeyiz

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Sokağa sorduk; en son ne zaman sarıldınız, kime sarılmak isterdiniz,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Sokağa sorduk; en son ne zaman sarıldınız, kime sarılmak isterdiniz,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24