Almanya'da Can Feda'ya +18 yaş sınırı

Başrollerini Kerem Bürsin ile Burak Özçivit'in paylaştığı 'Can Feda' filmi Avrupa turnesine, Almanya-Gelsenkirchen ile devam etti. Filmin 'gençleri şiddete özendiriyor' gerekçesi ile +18 ibaresiyle gösterimine izin verildi. 'Söylemezsem Olmaz' programı yorumcusu Ali Eyüboğlu ise canlı yayında bu duruma tepki gösterdi ve şunları söyledi: "Almanlar Türk askerinin sanal alemde bile başarısını çekemedi. Yıllarca Hollywood'ın Amerikan askerini cephede başarıyla gösteren dünya kadar savaş filmiyle algı operasyonu yapanlar Can Feda'ya tahammül edemeyerek yasakladılar. Neymiş dazlak varmış neymiş nazilerden bahsediyormuş..." ifadelerini kullandı.