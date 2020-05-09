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Almanya ucuz iş gücü ve Korona arasında kaldı

Fulya Canşen, 'Almanya'nın Koronavirüs Günlüğü'nde anlattı

09 Mayıs 2020 15:03

Fulya Canşen

Fulya Canşen

Korona salgını yüzünden ilginç günlere tanıklık ediyoruz. Dün İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinin 75. yılıydı ve kutlamaların neredeyse hepsi dijital ortamda yapıldı. Başbakan Angela Merkel’in de aralarında bulunduğu küçük bir grup siyasetçi, savaş anıtına çelenk koymakla yetindi. Resmi konuşmayı AB içindeki dayanışma ruhuna seslenerek Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier yaptı.

Korona salgını ile mücadele ederken, AB ülkeleri birbirleri ile dayanışma konusunda sıkça sınıfta kaldı. Sağlık malzemesi geçişleri güçleştirilir, hatta durdurulurken, mevsimlik ucuz işçi geçişleri kolaylaştırıldı. Şimdi Romanya’dan Almanya’ya gelip, yurtlarda kalarak mezbahalarda çalışan yüzlerce işçide Koronavirüs tespit edildi. Yerel yönetimler önlemleri yeniden sertleştiriyor.

Cumhurbaşkanı Steinmeier, 75 sene öncesini hatırlatarak, "O zamanlar başkaları bizi özgürleştirmişti, bugün kendi kendimizi özgürleştirmek zorundayız" diyor. Korona salgını söz konusu olunca bu sözler geçerliliğini yitiriyor bence. Pekala bir Çinli, Rus ya da Kübalı da bizi bu salgından kurtarabilir. Çünkü aslolan beynelmilel dayanışma.

 

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