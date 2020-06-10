T24 LogoT24 Logo
Haberler

Almanya sınırını Eylül ayına kadar kapalı tutmak istiyor

10 Haziran 2020 17:27

Fulya Canşen

Köln

Der Spiegel dergisinin internet sayfasında yayınlanan habere göre, Almanya’nın Avrupa Birliği dışındaki harici ülkeler için seyahat kısıtlamalarını 31 Ağustos’a kadar uzatmayı planlıyor. Derginin haberini Alman Birinci Kanalı ARD de doğruladı ve bugün toplanacak bakanlar kurulunun AB dışındaki 160 ülkeye konan seyahat kısıtlamasının uzatılacağı yönünde karar alabileceğini yazdı.

Haberini dışişleri ve içişleri bakanlıklarının tavsiyesi üzerine hükümetin hazırladığı strateji rapora dayandıran der Spiegel, bazı kriterleri yerine getirilen ülkeler için istisna yapılabileceğini de yazdı. İçişleri ve dışişlerinin yanı sıra, sağlık bakanlığının da seyahat kısıtlamalarının kaldırılmasını riskli bulduğu belirtilen haberde, ülkelerin tek tek enfeksiyon durumunun kontrol edileceği ve duruma göre gerekirse iş seyahatlerine izin verileceği kaydediliyor.

Federal Ekonomi Bakanlığı uyarının kaldırılmasını istedi

Federal Ekonomi Bakanlığı ise, seyahat uyarısının ekonomiye verdiği zarara dikkat çekerek, kaldırılmasını istemişti. Turizm sektörü temsilcileri, Federal Hükûmet’in planını şimdiden protesto etmeye başladılar.

Seyahatlerde alınan önlemler test edilecek

Almanya üçüncü ülkelere sınırını kapalı tutarken, başta Mallorca olmak üzere İspanya’nın Balera adalarına 15 Haziran’dan sonra binden fazla turist gönderiyor. Bir pilot proje çerçevesinde yapılacak seyahatlerde alınan önlemlerin ne kadar işe yaradığı test edilecek.

Yolcular uçakta bir soru kataloğu dolduracaklar ve indikleri havaalanında ateşleri ölçülecek. Yolcular iner inmez telefonlarına içinde acil durumlar ile ilgili her türlü bilgi ve telefon numaralarının olduğu bir kısa mesaj da alacaklar. Karantina uygulaması sadece enfeksiyon ya da enfeksiyon durumunda hayata geçirilecek. Projeye bazı büyük turizm şirketleri de destek veriyor.

İhracatta son 70 yılın en büyük düşüşü

Öte yandan Alman ekonomisinin belkemiği sayılan ihracatta Korona salgını nedeniyle son 70 yılın en büyük düşüşü kaydedildi. Nisan ayında bir önceki yıla göre yüzde 31,1 oranında gerileyen ihraç malları talebinin, önümüzdeki dönemde önemli bir artış kaydetmeyeceği tahmin ediliyor.

İhracattaki düşüş, ticaret ortağı ülkelere ve bölgelere göre değişiyor. Çin’e yönelik ihracatta %12,6 ile nispeten az bir düşüş yaşanırken, Fransa’ya yapılan ihracat %48,3, İtalya’ya %40,1 ve Amerika Birleşik Devletleri’ne %35,8 oranında azalma kaydedildiği belirtiliyor.

ETİKETLER

fulya canşenalmanyanın koronavirüs günlüğüsalgınalmanyaköln

Diğer Videolar

BBP Genel Başkanı Destici: İstanbul Sözleşmesi’ni yırtıp atmamız lazım

ABD’de cip protestocuların arasına daldı

Heybeliada'da bir tekne alabora olarak battı

Türkiye’nin ilk jeopark müzesi: Kızılcahamam

Yavru boz ayı kaçtı, köpek kovaladı

Taksim’de çocukların süs havuzunda tehlikeli oyunu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

CHP'li Murat Emir: Ankara Resim-Heykel Müzesi’nden 61 eser çalındı,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

İlhan Cihaner: Kürtlerin seçme seçilme hakkı ellerinden alındı; etik ittifaklar...

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kurultayda tek aday olan Kılıçdaroğlu, 6. kez Genel Başkan seçildi...

MasterChef'te diskalifiye şoku!...

Birlikte yaşadığı kadının ikiz kızlarını, oğluyla beraber istismar etti; 'anne'...

Harvard Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Cemal Kafadar: Fatih Sultan Mehmet'in...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

CHP'li Murat Emir: Ankara Resim-Heykel Müzesi’nden 61 eser çalındı,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

İlhan Cihaner: Kürtlerin seçme seçilme hakkı ellerinden alındı; etik ittifaklar...

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24