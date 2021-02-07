Almanya şiddetli kar yağışıyla mücadele ediyor

Almanya'nın kuzey ve orta kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle tren seferleri iptal edildi, otoyollarda yüzlerce araç mahsur kaldı.

Almanya'nın kuzey ve orta kesimlerinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiledi. Almanya’da da çok sayıda tren seferleri iptal edilirken, kar yağışı ve fırtına nedeniyle yüzlerce araç yolda mahsur kaldı.

Kar yağışı olan bölgelerde araba ile seyahat edilmemesi istenirken, fırtına nedeniyle otoyollarda kalan sürücülere kurtarma ekiplerinin ulaşması da uzun saatler aldı. Yetkililer, yolların kardan temizlenmesi için çalışmaların aralıksız devam ettiğini belirtti. Otoyollarda kar kalınlığının 20-30 santimetreye kadar ulaştığı, kar yağışının bu gece de devam edeceği bildirildi.

Bu akşam oynanması planlanan Arminia Bielefeld - Werder Bremen, SC Paderborn ile 1. FC Heidenheim ve 2. lig futbol kulübü SC Paderborn'un maçları iptal edildi. Almanya meteoroloji dairesi, Kuzey Ren-Vestfalya, Hessen, Aşağı Saksonya, Sachsen ve Sachsen-Anhalt eyaletlerinde yoğun kar yağışı uyarısında bulundu. Kuzey Ren-Vestfalya’da yaklaşık 300'ü aşkın trafik kazası yaşandı.

Hollanda'da da fırtına uyarısı ve kırmızı alarm verildi. Hollanda meteoroloji enstitüsü KNMI ülkenin tamamı için kırmızı alarm ilan ederken, tren seferleri iptal edildi.