Korona darbesiyle ekonomisi resesyona giren Almanya’da solunum cihazına bağlanlanların ‘ölüm oranı’ daha yüksek çıktı!

Köln

Federal İstatistik Enstitüsü, Alman ekonomisinin, Korona salgını yüzünden son 50 yılın en düşük konjonktürünü yaşadığını açıkladı.

Yılın ikinci çeyreğinde Almanya’da GSMH’nın yüzde 10’dan fazla düştüğü belirtiliyor. Bu sayı istatistik tutulmaya başlandığı 1970 yılından bu yana görülen en düşük rakam. Alman ekonomisi yılın ilk çeyreğinde de yüzde 2 oranında daralma yaşamıştı. Ekonomistler birbirini takip eden üç ay içerisinde GSMH’da yaşanan düşüşü “resesyon/durgunluk” olarak tanımlıyorlar. Her ne kadar üçüncü çeyrekte büyüme beklense de Alman ekonomisi resmi olarak durgunluğa girmiş durumda.

Bu arada Federal Hükümet, en fazla Koronavirüs’e rastlanan et sektörünü mercek altına almaya karar verdi. 50’den fazla işçi çalıştıran mezbahalarda taşeron ve mevsimlik işçi istihdam edilemeyecek. Mezbahalardaki hijyen ve çalışma koşulları sık sık denetlenecek. Kurallara uymayanlar cezalandırılacak. Et sektörü temsilcileri, bu yasağın et fiyatlarına yansıyacağı uyarısında bulundu, ancak Ekonomi Bakanı Peter Altmaier, bunun doğru olmadığının altını çizdi. Liberaller kararı olumlu bulurken, Yeşiller başka sektörlere de yasak getirilmesini istediler.

Der Spiegel’in yayınladığı belgesele göre, Almanya’da Covid 19 hastalığına yakalananlar, aradan aylar geçse de tamamen iyileşemiyor. Pek çok Korona hastası, hastalığı atlattıktan sonra da nefes darlığı, organ yetmezliği, unutkanlık, konsantrasyon bozukluğu gibi şikâyetler ile hastanelere başvuruyorlar. Bu konuda Almanya’da yeterli araştırma yapılmadı. İtalya’da yapılan bir araştırmaya göre, Koronavirüs’e yakalananların sadece yüzde 13’ü tamamen iyileşebiliyor. Yüzde 50’si de en az üç farklı yan etkiden şikâyet ediyorlar



Almanya’da pek çok kurumun bir araya gelerek yaptığı yeni bir araştırmaya göre, hastanede solunum cihazına bağlanan hastalarda görülen ölüm oranı, bağlanmayanlarınkinin iki katından fazla. Şubat sonu Nisan ayı ortasına kadar hastaneye yatan 10 bin Covid-19 hastası üzerinde yapılan araştırma, bunların beşte birinin hayatını kaybettiğini tespit etti. Solunum cihazına bağlananlarda ölüm oranı yüzde 53 iken, bağlanmayanlarda yüzde 16 olarak hesaplandı. Hastaların sadece yüzde 17’si solunum cihazına bağlanmış. Araştırma çok boyutlu ve nispeten doğru bir tablo çıkarıyor. Buna göre, hastanede tedavi gören erkeklerdeki ölüm oranı kadınlardan daha düşük ve yaş arttıkça artıyor. 80 yaşın üzerindeki solunum cihazına bağlanan hastaların yüzde 72’si hayatını kaybetmiş. Bu ölümlerde en önemli sebep olarak böbrek yetmezliği gösteriliyor.