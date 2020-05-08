Almanya normale dönüyor ama!

Almanya’da test sayısı, Türkiye’dekinin neredeyse dört katı. Üstelik Almanya, kapasitenin ancak yarısını kullandığını fark edince, haftalık test sayısını 700 bine çıkardığını duyurdu. Almanya, testte olduğu gibi hastane kapasitesinin de yarısını kullandığını anlayınca, epeydir boş olan hastanelerde ve günlük hayatta normalleşme yönünde bir adım daha attı, Ama acil durum frenini monte ederek.

Önlemleri sertleştirip sertleştirmeme özgürlüğü eyaletlere bırakıldı, ancak gerekli görülmesi halinde, enfeksiyon artışı gözlenen bölgelerde, bir acil durum mekanizması devreye sokulacak. Bir tür acil durum polisi işlevi görecek bu mekanizmanın devreye ne zaman gireceğini, bize tek bir rakam söyleyecek; Vaka artış oranı.

Eğer bir bölgede bir hafta içinde 100 bin kişi arasında 50’den fazlasında yeni enfeksiyon görülürse, alarm çanları çalacak ve hemen frene basılacak. Peki bu fren kimin kontrolünde olacak? Bu sorunun yanıtı Almanya’da sistem tartışmalarına neden oluyor.