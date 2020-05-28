Almanya normale dönerken korkulan olmadı; ama kapalı alanlara dikkat

Köln

Almanya önlemleri esnetti, 6 Mayıs’tan bu yana dükkânlar, hatta okullar kısmen açıldı, hayat bir ölçüde normale döndü ama korkulan olmadı; virüs yayılmıyor, hatta yayılma hızı azalıyor. Koronavirüsten hastalanıp yoğun bakıma kaldırılan ve hayatını kaybeden hasta sayısı da düştü. Virologlar ve siyasetçiler de bu yüzden, biraz da aldıkları önlemleri haklı çıkarmak için virüsün neden ve nereden yayıldığına dair araştırma sonuçlarını ön plana çıkarıyorlar.



Yapılan uluslararası araştırmalar, enfeksiyonun asıl kapalı yerler ve kalabalıklarda yayıldığını gösteriyor. Enfeksiyonun yüzde 80’inden, enfekte olanların yüzde 10’unun sorumlu olduğu belirtiliyor. Bilim insanları, "Aerosole adı verilen mikrometrelik damlacıklar kitlesi, kapalı alanlarda dakikalar, hatta bir saatten fazla havada kalıyor ve virüsün yayılmasına neden oluyor” diyor.

Kapalı alanlarda virüs bulaşma oranının dışarıda bulaşmasından 18 kat daha fazla olduğu da tespit edilmiş. Bağıra bağıra konuşmak, şarkı söylemek ve öksürmek de yayılma oranını arttırıyor.



İngiliz bilim insanları, Koronavirüs’ün kimler için daha riskli olduğuna dair yaptıkları ilk kapsamlı araştırmanın sonuçlarını yayınladılar. Buna göre, enfeksiyon bulaşmasında, kronik hastalıklar, cinsiyet , yaş ve kilo önemli bir rol oynuyor. Elli yaşın üzerindeki, kalp ve akciğer sorunu olan kilolu erkekler, Covid 19 salgını için en riskli grubu oluşturuyor.