T24 LogoT24 Logo
Haberler

Almanya normale dönerken korkulan olmadı; ama kapalı alanlara dikkat

28 Mayıs 2020 15:13

Fulya Canşen

Köln

Almanya önlemleri esnetti, 6 Mayıs’tan bu yana dükkânlar, hatta okullar kısmen açıldı, hayat bir ölçüde normale döndü ama korkulan olmadı; virüs yayılmıyor, hatta yayılma hızı azalıyor. Koronavirüsten hastalanıp yoğun bakıma kaldırılan ve hayatını kaybeden hasta sayısı da düştü. Virologlar ve siyasetçiler de bu yüzden, biraz da aldıkları önlemleri haklı çıkarmak için virüsün neden ve nereden yayıldığına dair araştırma sonuçlarını ön plana çıkarıyorlar.

Yapılan uluslararası araştırmalar, enfeksiyonun asıl kapalı yerler ve kalabalıklarda yayıldığını gösteriyor. Enfeksiyonun yüzde 80’inden, enfekte olanların yüzde 10’unun sorumlu olduğu belirtiliyor. Bilim insanları, "Aerosole adı verilen mikrometrelik damlacıklar kitlesi, kapalı alanlarda dakikalar, hatta bir saatten fazla havada kalıyor ve virüsün yayılmasına neden oluyor” diyor.
Kapalı alanlarda virüs bulaşma oranının dışarıda bulaşmasından 18 kat daha fazla olduğu da tespit edilmiş. Bağıra bağıra konuşmak, şarkı söylemek ve öksürmek de yayılma oranını arttırıyor.

İngiliz bilim insanları, Koronavirüs’ün kimler için daha riskli olduğuna dair yaptıkları ilk kapsamlı araştırmanın sonuçlarını yayınladılar. Buna göre, enfeksiyon bulaşmasında, kronik hastalıklar, cinsiyet , yaş ve kilo önemli bir rol oynuyor. Elli yaşın üzerindeki, kalp ve akciğer sorunu olan kilolu erkekler, Covid 19 salgını için en riskli grubu oluşturuyor.

ETİKETLER

fulya canşenalmanyaalmanyanın koronavirüs günlüğükölnsalgın

Diğer Videolar

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 12 Temmuz 2020

Erdoğan'dan 'Ayasofya'da cuma namazını sizin kıldırmanızı istiyoruz' diyen Hüsnü Bayramoğlu'na: O kadar da değil

Heybeliada'da orman yangını: Kontrol altına alındı

Vatandaşa 'Terbiyesizlik yapma lan' diyen kaymakam gitti

Ersin Korkut, annesi ve yeni Mess'ine kavuştu

TEM otoyolu bu kez 'adalet' için kapatıldı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Bir gazeteci tutuklandı, birçok gazeteci iktidarı protesto için ayağa kalktı...

İlahiyatçı Prof. Kırbaşoğlu: Ayasofya kararı, dinin siyasete alet edilmesidir, çaresizlik...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Gergerlioğlu'nun "50 milyar için Doğu Türkistan’ı sattınız” sözlerine MHP'li Akçay'dan...

2 bin rakımlı tepede 'gizemli' yapılar: İnsanlar tarafından yıkılınca, ertesi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Tost yerken çekildiği fotoğraf için açtığı dava Selçuk Yöntem'in başına...

KYK bursları kesildi mi; pek çok öğrencinin öğrenim kredisi bildirimsiz...

İktidardan baro teklifine gece önergesi: 2 bin üyeyi tamamlayamayan barolara...

Uyuşturucu kaçakçısı Daş, Sultanbeyli Emniyet Müdürü'nün kendisine tahsis ettiği makam...

Emekli ikramiyelerinin yatacağı tarih belli oldu...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Bir gazeteci tutuklandı, birçok gazeteci iktidarı protesto için ayağa kalktı...

İlahiyatçı Prof. Kırbaşoğlu: Ayasofya kararı, dinin siyasete alet edilmesidir, çaresizlik...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Gergerlioğlu'nun "50 milyar için Doğu Türkistan’ı sattınız” sözlerine MHP'li Akçay'dan...

2 bin rakımlı tepede 'gizemli' yapılar: İnsanlar tarafından yıkılınca, ertesi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24