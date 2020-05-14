Almanya'nın Koronavirüs Günlüğü: Sınırlar açılıyor

Fulya Canşen

Hem Almanya hem de AB’nin gündemi sınır kontrolleri idi. Uzun süredir baskı altında olan Federal İçişleri Bakanı Horst Seehofer, yaptığı açıklamada sınır kontrollerinin cumartesi gününden itibaren kademeli olarak kaldırılacağını duyurdu. 15 Haziran’dan sonra Korona salgını izin verirse AB’ye olan bütün sınırlar kaldırılacak ve üçüncü dünya ülkelerine seyahat mümkün olacak. Dışişleri Bakanı Heiko Maas da seyahat uyarısını kademeli olarak kaldıracağını açıkladı.



Almanya’da gözler şimdi eyaletlerde, eyaletlerin karantina uygulamasını kaldırıp kaldırmayacağında. Bu konuda da eyaletler arasında farklı görüşler hakim. Ancak Aşağı Saksonya Eyaleti’nde bir hukukçu, karantina konusunu mahkemeye taşıdı ve Eyalet İdare Mahkemesi hukukçuyu haklı buldu. "Eyaletler ya da Federal Hükümet genel bir karantina kararı veremez." Şimdilik Aşağı Saksonya için geçerli olan bu karar diğer eyaletleri bağlamıyor ama etkiliyor.



Alman turizmciler de Federal Hükümet’e kuralların gevşetilmesi için baskı yapıyor. Genel bir seyahat uyarısı yerine ülkelere göre uyarı yapılmasını isteyen turizmciler, hükümetten bir de turizm zirvesi düzenlemesini talep ediyor. Almanya merkezli turizm şirketi TUİ, 8 bin çalışanını işten çıkarmak zorunda kalabileceğini dile getiriyor.