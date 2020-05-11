Almanya'nın Koronavirüs Günlüğü | Enfodemi ve viral gerçekler

Fulya Canşen

Korona salgınına Katolikler de el attı. Aralarında Alman Kardinal Gerhard Ludwig Müller'in de olduğu bir grup din adamı, doktor ve gazeteci, pek çok dilde kaleme aldıkları yazılı bir açıklama yaparak, salgının dünyanın tek elden yönetilmek için kullanıldığını iddia ettiler. Bu yolla vatandaşın temel haklarının kısıtlandığı, kontrol altına alındığını öne süren grup, bir 'küresel tiranlık' yaratıldığı iddiasında.

Katoliklerin bu açıklaması bir yandan sokağa çıkan göstericiler tarafından kullanılırken bir yandan komplo teorisyenlerinin ekmeğine yağ sürdüğü için şiddetle eleştiriliyor.



55 milyon üyesi bulunan kampanya ağı 'Avaaz' da bir açık mektup yayınlayarak, bilim insanları ve tıp camiasını bu tür komplo teorileri ve yalan haberlere karşı uyardı. İnsan hayatını tehlikeye atabilecek benzeri iddiaların sosyal medyada daha hızlı yayıldığına dikkat çeken Avaaz, sosyal medya ağlarından da, algoritmalarını yalan haberin daha yavaş yayılmasını sağlayacak biçimde değiştirmesini talep etti. Avaaz’ın Türkçe sayfaları da var.

Hızla yayılan yalan haberlere verilen isim “Enfodemi” literatüre girdi bile. Ancak Enfodemi viral gerçekleri değiştirmiyor. Almanya’da Koronavirüs vaka sayısı, önlemler esnetildiğinden bu yana artmaya devam ediyor.