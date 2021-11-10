Almanya hayali Arnavutköy’de son buldu; kaçırılarak işkence edilen Filistinli 4 kişi balkondan atlayarak kurtuldu

Almanya'ya gitme vaadiyle Türkiye'ye gelen Filistin uyruklu 4 göçmenin hayalleri Arnavutköy'de son buldu. Afgan uyruklu çete tarafından fidye için kaçırılan 4 Filistinli, işkence gördükleri evin balkonundan atlayarak kurtulmaya çalıştı. Yakalanacağını anlayan Afgan gasp çetesi üyeleri, kayıplara karıştı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Arnavutköy Yunus Emre Mahallesi Muammer Sokakta meydana geldi. İddiaya göre Filistin uyruklu Omar Al Hasan, Hüseyin El Bedevi, Halit Hasan ve Macit Hasan Taksim’de gezdiği esnada Arnavutköy Yunus Emre Mahallesi’nde yaşayan 4 Afganistan uyruklu kişi ile tanıştı.

Çete üyeleri tanıştıkları Filistin uyruklu 4 kişiyi Almanya’ya götürme vaadi ile kandırıp Arnavutköy’de bulunan evlerine getirdi. Eve gelir gelmez elleri ve ayakları bağlanan Filistinli 4 kişinin ailelerini görüntülü arayarak 10 Bin Dolar fidye talep eden Afgan çete paranın ödenmesi için süre verdi.

Verilen sürenin son gününe gelindiğinde paranın ödenmeyeceğini anlayan Filistin uyruklu 4 kişi evin balkonundan atlayarak kaçmaya çalıştı. Balkondan atlayan 4 Filistinli’den Omar Al Hasan ve Huseyin El Bedevi yere düşer düşmez bel ve bacaklarında kırıklar oluştu. Vücudunda kırıkların oluştuğu Filistinliler olay yerinde yığılıp kalırken arkasından sarkarak atlayan Halit ve Macit Hasan olay yerinden koşarak kaçtı. Yere yığılan şahısların yardımına mahalle sakinleri koştu. Olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri yerde yığılan göçmenlere müdahale ettiği esnada Afganistan uyruklu gasp çetesi üyeleri Nureddin Meselmeni, Nadim Alshıkh ve henüz kimliği tespit edilemeyen 2 kişi binanın arka kapısından çıkarak kapının önünde bulunan araçlarla kayıplara karıştı.