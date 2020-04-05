T24 LogoT24 Logo
Haberler

Almanya'da yaşayan gurbetçi: Adaletin ve hukukun olduğu yerde hiçbir insan mağdur olmuyor, Alman devletine teşekkür ediyorum

05 Nisan 2020 15:54

Almanya'da yaşayan ve yeni tip Koronavirüs(Covid-19) tedbirleri kapsamında yapılan yardımları anlatan bir Türk vatandaşının, salgın nedeniyle alınan kararlardan memnuniyetini dile getirdiği video sosyal medyada en çok paylaşılanlar arasında yer aldı. 

Sosyla medyada yayınladığı videoda esnaf olduğunu belirten ve salgın kapsamında ilan edilen sokağa çıkma kısıtlamasının ardından kepenk kapattığını söyleyen gurbetçi, "Şahsım adına Alman devletine teşekkür ediyorum. Bütün haklarım varsa helal olsun. Çünkü iş yerlerini destekleme projeleri var. İnsanlara evlerinize girin diyor, ama körü körüne değil. Sizin arkanızda devlet var diyor" dedi. 

"Adaletin olduğu bir yerde hukukun olduğu bir yerde hiçbir insan mağdur olmuyor. Hiçbir insan zorluk çekmiyor" diyen gurbetçi vatandaş, Almanya'nın aldığı vergilerin kendilerine yardım olarak geri döndüğünü ifade ederek şöyle konuştu: 

"Bugüne kadar vergilerinizi aldık tüyü bitmemiş yetimin hakkından vergi aldık. Bu paralar hanedanların ceplerine değil devletin kasasına zor günlerde millet için harcanmak için bir kenara atıldı. Bugün o zor günü bütün dünya yaşıyor. Alman devleti sonuna kadar bütün insanlarının arkasında işveren işsiz, inancı inançsız. Hiç fark etmiyor Almanya sınırları içinde yaşayan herkese Almanya devleti kucak açıyor kol kanat geriyor. İşte sosyal devlet olmanın temel amacı temel hedefi sonucu bu olmalıdır. Bunun belirmeden geçemeyeceğim. Kapımıza kilit vurduk ama en azından kiralarımızı bir takım sosyal giderlerimizi karşılayacaklar. En azından bu konuda bizi Alman devleti rahatlatıyor. Darısı hasretini çektiğimiz ülkemizin başına.”

TIKLAYIN - Almanya’nın Koronavirüs'le mücadele yöntemleri

ETİKETLER

almanyada yaşayan gurbetçikorovirüsyardımesnafpara yardımı

Diğer Videolar

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 20 Mayıs 2020

Polisten akülü arabayla gezen çocuğa: Ehliyetini göreyim; sağa çek

'Esnaf protestosu var' haberine giden bazı TV kanalları, 'Mansur Yavaş' övgüsü ile karşılaştılar

Kütahya'da orman yangını

Ankara’da 'kayyım' açıklamasına 'ters kelepçeli' müdahale: HDP Ankara İl Başkanı dahil 8 gözaltı!

CHP Grup Başkan Vekili Özel: "Meclis’in açık olması bu ülkenin kader birlikteliği anlamına gelir”

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

75 yıl önce İkinci Dünya Savaşı'nı kazanan Moskova'nın bugünkü zorlu...

HSK’nın hakkında inceleme başlattığı hakime Sarısu: Türküler zarar verir mi...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

İyi Parti'den "Milliyetçilik kimliği ile gelen hiç kimseyi kapıdan almam...

Acun Ilıcalı o anları paylaştı: 'Bana posta koyan ilk yarışmacı'...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bilim Kurulu üyesi Akın: Eğer günlük 1100-1400 arasında vakayla gidersek,...

Yayına ara verildiği için 50 çalışanı işten çıkarılan Müge Anlı...

Bataklığa saplanan ineğinin başından iki gündür ayrılmayan kişiden yardım çağrısı...

İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma yasağına ilişkin genelge...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

75 yıl önce İkinci Dünya Savaşı'nı kazanan Moskova'nın bugünkü zorlu...

HSK’nın hakkında inceleme başlattığı hakime Sarısu: Türküler zarar verir mi...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

İyi Parti'den "Milliyetçilik kimliği ile gelen hiç kimseyi kapıdan almam...

Acun Ilıcalı o anları paylaştı: 'Bana posta koyan ilk yarışmacı'...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24