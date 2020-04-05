Almanya'da yaşayan gurbetçi: Adaletin ve hukukun olduğu yerde hiçbir insan mağdur olmuyor, Alman devletine teşekkür ediyorum

Almanya'da yaşayan ve yeni tip Koronavirüs(Covid-19) tedbirleri kapsamında yapılan yardımları anlatan bir Türk vatandaşının, salgın nedeniyle alınan kararlardan memnuniyetini dile getirdiği video sosyal medyada en çok paylaşılanlar arasında yer aldı.

Sosyla medyada yayınladığı videoda esnaf olduğunu belirten ve salgın kapsamında ilan edilen sokağa çıkma kısıtlamasının ardından kepenk kapattığını söyleyen gurbetçi, "Şahsım adına Alman devletine teşekkür ediyorum. Bütün haklarım varsa helal olsun. Çünkü iş yerlerini destekleme projeleri var. İnsanlara evlerinize girin diyor, ama körü körüne değil. Sizin arkanızda devlet var diyor" dedi.

"Adaletin olduğu bir yerde hukukun olduğu bir yerde hiçbir insan mağdur olmuyor. Hiçbir insan zorluk çekmiyor" diyen gurbetçi vatandaş, Almanya'nın aldığı vergilerin kendilerine yardım olarak geri döndüğünü ifade ederek şöyle konuştu:

"Bugüne kadar vergilerinizi aldık tüyü bitmemiş yetimin hakkından vergi aldık. Bu paralar hanedanların ceplerine değil devletin kasasına zor günlerde millet için harcanmak için bir kenara atıldı. Bugün o zor günü bütün dünya yaşıyor. Alman devleti sonuna kadar bütün insanlarının arkasında işveren işsiz, inancı inançsız. Hiç fark etmiyor Almanya sınırları içinde yaşayan herkese Almanya devleti kucak açıyor kol kanat geriyor. İşte sosyal devlet olmanın temel amacı temel hedefi sonucu bu olmalıdır. Bunun belirmeden geçemeyeceğim. Kapımıza kilit vurduk ama en azından kiralarımızı bir takım sosyal giderlerimizi karşılayacaklar. En azından bu konuda bizi Alman devleti rahatlatıyor. Darısı hasretini çektiğimiz ülkemizin başına.”

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