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Almanya'da salgına karşı 'normalleşme' adımları neler, Merkel'in bahsettiği 'acil durum mekanizması' ne?

Canşen, 'Almanya'nın Koronavirüs Günlüğü'nün ikinci bölümünde anlattı

07 Mayıs 2020 15:45

Fulya Canşen

T24 Haber Merkezi 

T24 yazarı Fulya Canşen, Koronavirüs salgınına karşı yaklaşımı ve elde ettiği başarıyla dikkat çeken ülkelerden Almanya'da yaşananları aktarıyor.

Koronavirüs salgınına karşı mücadelesiyle dikkat çeken Almanya'da yaşananların anlatıldığı 'Almanya'nın Korona Günlüğü'nün ikinci bölümünde Canşen, Türkiye ve Almaya'da Sağlık Bakanı Koca ve Almanya Başbakanı Merkel'in açıklamalarından yola çıkarak iki ülkenin 'normalleşme' yönündeki süreçlerine değindi.

İki ülkedeki Koronavirüs vaka ve ölüm sayıları arasında iki ülkedeki test sayılarının bağlamı ne, Merkel'in 'normalleşme' sürecinde bahsettiği 'acil durum mekanizması' ne, bu formül nasıl işleyecek, Almanya'da 'normalleşmeye' dair esnetilen önlemler neler? Fulya Canşen Almanya'nın Köln şehrinden bildirdi.  

Türkiye'de Koronavirüs vaka sayısı 131 bin 744; hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 584. Almanya'da vaka sayısı 164 bin 807; ölenlerin sayısı ise 6 bin 996. 

Ancak Canşen, Almanya'daki test sayısı Tükiye'dekinin neredeyse 4 katı olduğunu vurguluyor...

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