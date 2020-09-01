Almanya'da polisin yaşlı kadına şiddeti tepki topladı

Berlin’de hafta sonu yeni tip Koronavirüs önlemlerine karşı çıkan binlerce kişi sokaklara döküldü. Zafer Anıtı ve Brandenburg Kapısı’nın arasındaki bölgede toplanan 30 binden fazla kişi, hükümetin salgın nedeni ile aldığı önlemleri protesto etti. Cumartesi günü protestolar sırasında yaşanan olay ise Alman polisinin şiddetini gözler önüne serdi. Görüntülerin sosyal medyada yayılmasıyla ortaya çıkan olayda, 4 polis bir kadını yere yatırarak gözaltına almaya çalıştı. İki polis 60 yaşında olduğu öğrenilen kadının ayaklarına basarken, diğer iki polis de kollarını arkadan tutmaya çalıştı. Görüntülerde, bu sırada polislerden birisinin çığlık atan kadının sırtını yumrukladığı görüldü. Görüntülerin sosyal medyada hızla yayılmasının ardından yaşlı kadına uygulanan polis şiddetine karşı tepkiler yükseldi. Polisler hakkında kasten adam yaralamaktan soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Berlin Polis Sözcüsü ise, “Berlin polisi, Cumartesi günü bir kadın protestocunun bir polis memuru tarafından sırtından darp edildiğine yönelik bir olayı araştırıyor. Konu, görev yerinde yaralanmaya sebebiyet vermeye dair bir şikayet ve şüpheyle ilgili” dedi. Açıklamada ayrıca kadının darp sonrası hayatını kaybettiğine yönelik iddiaların doğru olmadığı bildirildi.

Kaynak: İHA