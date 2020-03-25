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Almanya'da Koronavirüs'e yakalanan Türk vatandaşı iyileşti; yaşadığı süreci üç videoyla anlattı

"Adanalıyık Allah'ın adamıyık"

25 Mart 2020 12:30

Almanya’nın Köln kentinde yeni tip Koronavirüs'e (Covid-19) yakalanan Ahmet Arpacı yaşadığı süreci farklı zamanlarda çektiği üç videoyla anlattı.

Arpacı’nın çektiği ilk görüntüde, durumunun çok kötü olduğu gözlenirken, daha sonrasında çektiği ikinci videoda durumunun biraz daha iyi olduğu görüldü. Son videosunda ise iyileştiği görülen Arpacı, "Selam mavi yürekliler, mavi şimşekler Adana Demirsporlular, en büyük Adana Demirspor, Adanalıyık Allah'ın adamıyık" dedi. 

Almanya’da 36 yıldır işci olarak çalışan Adanalı Ahmet Arpacı, geçen hafta öksürük, yüksek ateş ve nefes darlığı şikâyetleriyle hastaneye başvurdu. Hastanede yapılan yeni tip Koronavirüs test sonucu pozitif çıkan Arpacı, Köln’ün Ehrenfeld semtindeki St. Franziskus-Hospital Hastanesi’nde tedaviye alındı. 

Ahmet Arpacı, tedavi sürecinde yaşadıklarını cep telefonunun kamerasıyla kayda aldı. Arpacı’nın çektiği ilk görüntüde, durumunun çok kötü olduğu gözlemlendi ve kendisine ulaşmaya çalışanlara "Ben çıktım mı hepinizi tek tek ararım, durumum çok kötü, Allah bana yardım etsin Ya Rabbim" dedi.

Arpacı'nın, çektiği ikinci videoda ise durumunun biraz daha iyi olduğu görüldü. Görüntülerde, arkadaşlarına ve Adanalı hemşehrilerine seslenen Ahmet Arpacı, "Selam arkadaşlar, teşekkürler, ateşim biraz düştü, biraz kendime geldim” diye konuştu. 

Son videosunda özellikle bu süreçte kendisine destek olan Adanalı hemşehrilerine seslenen Arpacı, "Selam mavi yürekliler, mavi şimşekler Adana Demirsporlular, en büyük Adana Demirspor, Adanalıyık Allah'ın adamıyık" ifadesini kullandı. 

Ahmet Arpacı, uzun süredir bronşit ve astım rahatsızlığı bulunduğunu ve risk gurubunda olduğunu ifade etti.

Arpacı, doktorların, Çin’in Vuhan şehrinden çalıştığı fabrikaya gelen yedek makine parçalarından veya onların paketlerinden yeni tip Koronavirüs'ü kaptığını tahmin ettiğini açıkladı.

Ahmet Arpacı ile beraber çalışan üç iş arkadaşına da koronavirüs testi yapıldığını ve onların sonuçları negatif çıkınca karantinaya alınmadan evlerine gönderildiğini söyledi.

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