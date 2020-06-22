Almanya'da Koronavirüs aşısı denemeleri yaz geçmeden sonuçlanabilir

Köln

Aşı çalışmalarında mesafe kat edildiği belirtilen Almanya’da, bir kişinin kaç kişiye yeni tip Koronavirüs bulaştırdığını gösteren R0 sayısı 2’yi geçti. Bu sayıyı arttıran, “Hot Spot” denilen sorunlu bölgelerde vaka sayısındaki artış.

Göttingen’de çoğu göçmen kökenli insanların yaşadığı semtten sonra Rheda-Wiedenbrück şehrindeki yine en çok göçmenlerin çalıştığı mezbahada 1300’den fazla işçide enfeksiyon tespit edildi. 7 binden fazla işçi karantina altına alındı. Olay dikkatleri, Almanya’da mezbahada düşük ücretle ve uzun süreli çalışan, çoğu Bulgaristan ve Romanya’dan gelen işçilerin çalışma ve yaşam koşullarına çekti. 7-8 kişilik odalardaki yurtlarda ve haftada 50 saatten fazla çalışan işçilere sunulan hijyen koşullarının da salgını tetiklediği belirtiliyor.

Mezbahanın bulunduğu Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti Başbakanı Armin Laschet’in, işçilerin yeni tip Koronavirüs’ü Bulgaristan ve Romanya’dan getirdiği yolundaki imalı açıklaması tepkilere neden oldu. Göttingen’deki sitede de Korona salgınının bayram kutlamaları nedeniyle arttığına yönelik açıklama yapılmış, ancak bunun bir tahminden ibaret olduğu ortaya çıkmıştı. Korona salgını Almanya’daki yabancı kökenlilere yönelik ön yargıları su yüzüne çıkarırken, gerginliği de arttırıyor. Nitekim Göttingen’deki sitenin sakinleri ve polis arasında arbede yaşandı ve bir kişi tutuklandı.



Bu arada Alman biyoteknoloji firması CureVac'ın Covid-19'a karşı geliştirdiği aşının devam eden klinik araştırmalarında iki ay içinde sonuç alınması bekleniyor. Klinik testlerin yapıldığı üniversiteye bağlı Tropikal Tıp Enstitüsü'nün direktörü Prof. Dr. Kremsner, çalışmaların istikrarlı bir şekilde ilerlediğini belirterek aşının denekler üzerinde denenmesine perşembe günü başlandığını aktardı.

Araştırmanın ilk aşamasında dayanıklılık ve bağışıklık sistemine ilişkin bilgiler edinmek, daha sonra 18 ilâ 60 yaşlarında 100'den fazla sağlıklı ve gönüllü deneği araştırmaya katmak, sonraki aşamalarda da daha yaşlı kişiler ve çocukları araştırmaya dahil etmek planlanıyor.

Merkezi Tübingen kentinde bulunan CureVac firmasının çalışmaları geçen mart ayında Almanya ve ABD arasında gerilime neden olmuştu. Trump yönetiminin CureVac'ın üzerinde çalıştığı aşının sadece ABD'de kullanıma sunulması için 1 milyar dolar teklif ettiği yönündeki haberler, Alman hükümetinin tepkisini çekmişti.

Alman devleti, aşının adil dağıtımını sağlamak için geçtiğimiz günlerde de CureVac'ın hisselerinin yüzde 23'ünü satın aldı.