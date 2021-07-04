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Almanya'da ırkçı örgüt NSU davasının müdahil avukatlarından Seda Başay Yıldız'a Cesaret Ödülü

04 Temmuz 2021 11:34

Fulya Canşen
Almanya'da ırkçı terör örgütü NSU davasının müdahil avukatlarından Seda Başay Yıldız'a Ludwig-Beck Cesaret Ödülü verildi.
 
Başay Yıldız, geçen yıl Hanau'da düzenlenen ırkçı saldırıda hayatını kaybedenlerden birinin de avukatlığını yapıyor. Frankfurtlu avukat Seda Başay Yıldız, 2018'den bu yana NSU 2.0 imzalı tehdit mektupları alıyor. Tehdit mektuplarında kişisel bilgilerinin ifşa edildiği, bu bilgilerin bir polis bilgisayarından elde edildiği ortaya çıktı. Zanlılardan biri yakalanmış olsa da avukat Başay Yıldız, endişe etmeye devam ettiğini belirtiliyor. Avukata gelen tehditlerde olduğu gibi NSU cinayetleri ve Hanau saldırılarında da aşırı sağcı polislerin dahli olduğunu hatırlatıyor. Polise güvenemeyeceksek Alman demokrasisinde bir soru vardır diyen Seda Başay Yıldız ile Fulya Canşen WDR Cosmo Köln Radyosu ( https://www1.wdr.de/radio/cosmo/programm/sendungen/koeln-radyosu/index.html ) için konuştu.
fulya canşenludwig beckseda başay yıldıznsualmanya

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