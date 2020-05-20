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Almanya’da eyaletler koronasız günlere hazırlanırken mülteci kampları alarm veriyor

20 Mayıs 2020 13:21

Fulya Canşen

Köln

Korona salgını ile ilgili, Almanya’nın eyaletlerinden tek tek güzel haberler gelmeye başladı. Hamburg eyaletinde, 8 Marttan bu yana dün ilk defa, 24 saat içinde hiçbir vaka kaydedilmedi. Mecklenburg-Vorpommern, pazartesi gününü vakasız geçirdi.
Sachsen-Anhalt Eyaleti’nde ise cumartesi günü vaka kaydedilmedi. Schleswig-Holstein Eyaleti’nde de pazartesi günü sadece bir vaka olduğu bildirildi.

Eyaletler koronasız günlere hazırlanırken, mülteci kampları alarm veriyor. Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti’nde Bonn yakınlarında bir mülteci kampında yaşayan 130 kişinin Korona testi pozitiv çıktı hafta sonu. 130 kişi ayrı yerlerde iki haftalık karantinaya alındı, geride kalanlar Berlin’deki gibi, kampın kapılarının bir anda kapanmasından endişe ediyorlar. Haftalar önce Berlin’deki bir mülteci kampından çitlere yapışmış “burada kalmak istemiyorum”diye bağıran mültecilerin ve polis müdahalesinin görüntüleri yayılmıştı kamuoyuna. Yetkililer hiçbir şey söylemeden iki kampta da karantina ilan etmiş, mülteciler alışveriş bile yapamamıştı.

Almanya’da yaklaşık 1,5 milyon mülteci bu tür kamplarda ve iç içe yaşıyor. Yapılan yeni bir araştırmaya göre, sığınmacıların toplu halde kaldığı yerler, mülteci kampları Almanya’da koronavirüs salgınının alevlendiği yerler haline gelebilir.
23 ayrı kurumda tespit edilen koronavirüs vakaları üzerinden yapılan araştırmada, hijyen kurallarının uygulanmasının, fiziksel mesafenin korunmasının neredeyse mümkün olmadığına dikkat çekiliyor. Çünkü sığınmacılar, küçük odalarda dipdibe yaşıyor, tuvalet ve duşları ortak kullanıyor ve aynı mutfakta yemek pişirmek zorunda kalıyorlar.
Öte yandan Almanya Korona salgını nedeni ile uzayan bürokratik işlemler yüzünden Almanya’da kalan sığınmacıları, AB’nin kararına rağmen bir an önce sınır dışı etmeye çalışıyor.

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