Almanya’da emekçiler de dertli, sanatçılar da

Almanya Cumartesi gününü protesto gösterileri ile bitirdi. Pek çok şehirde sokağa çıkan göstericiler, hükümetin korona salgını ile mücadele etmek için aldığı, önlemleri protesto ettiler.

Hükümetin, vatandaşın temel haklarını kısıtladığı gerekçesi ile giderek artan protestolar, Alman siyasetinde ciddi bir endişe yaratıyor. Bu eleştiriler zaman zaman Anayasa Mahkemesi’ne de taşınıyor ve sıklıkla da vatandaş haklı çıkıyor. Siyaset bilimcilerin bir başka endişesi daha var: Radikalleşme.

Ekonomistlerin endişesi ile sayıları 10 Milyonu aşan emekçinin kısa çalışma ödeneği için baş vurmuş olması. Çalışma ajansının rezervleri en fazla 7 Milyon çalışana ve sadece iki ay için yetiyor. Serbest çalışanlara sağlanan fonlar ise salgın sürdükçe ve kültür ve sanat merkezleri kapalı kaldıkça tükeniyor. Bir geceden diğerine işsiz kalıp sosyal yardıma muhtaç kalan sanatçılar için de tek alternatif sahne kaldı; sokaklar.