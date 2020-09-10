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Almanya'da binlerce kişi, Yunanistan'daki sığınmacıların ülkeye getirilmesi talebiyle sokağa çıktı

Müller: Brüksel'den bir sinyal duymuyoruz

10 Eylül 2020 13:51

Yunanistan'ın Midilli Adası'nda bulunan Moria sığınmacı kampında çıkan yangından sonra binlerce kişinin evsiz kalmasının ardından Almanya’nın farklı şehirlerinde düzenlenen eylemlerde sığınmacıların ülkeye getirilmesi istendi.

Başkent Berlin'de çeşitli sivil toplum örgütlerinin çağrısıyla Ana Tren Garı'nın önündeki meydanda toplanan binlerce kişi, daha sonra Reinhardt, Luisen ve Invavaliden caddeleri üzerinden İçişleri Bakanlığının önüne yürüdü.

Eylemde yapılan konuşmalarda sığınmacılara kapılarını açmayan Almanya'nın ve Avrupa Birliğinin (AB) tutumu eleştirildi ve Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer’in sığınmacıları ülkeye almasına imkan vermesi gerektiği vurgulandı.

Öte yandan Almanya Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanı Gerd Müller, ülke basınına yaptığı açıklamada, Almanya'nın Moria sığınmacı kampından 2 bin kişi almasını talep etti. Müller, diğer AB ülkelerini de sığınmacıları almaya çağırarak, sığınmacıları kabul etmeye hazır olan AB ülkelerinin bu sorunu çözebileceğini belirtti.

AB Komisyonunun sığınmacı politikasındaki tutumunu da eleştiren Müller, "Brüksel'den bir sinyal duymuyoruz." dedi.

 

Kaynak: Euronews

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