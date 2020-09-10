Almanya'da binlerce kişi, Yunanistan'daki sığınmacıların ülkeye getirilmesi talebiyle sokağa çıktı

Öte yandan Almanya Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanı Gerd Müller, ülke basınına yaptığı açıklamada, Almanya'nın Moria sığınmacı kampından 2 bin kişi almasını talep etti. Müller, diğer AB ülkelerini de sığınmacıları almaya çağırarak, sığınmacıları kabul etmeye hazır olan AB ülkelerinin bu sorunu çözebileceğini belirtti.

AB Komisyonunun sığınmacı politikasındaki tutumunu da eleştiren Müller, "Brüksel'den bir sinyal duymuyoruz." dedi.

Kaynak: Euronews