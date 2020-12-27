Almanya'da aşılamalar başladı; hangi meslek grubunun önce aşı olacağı tartışması sürüyor

Almanya’ya hatta aynı anda bütün AB ülkelerine aşı geldi, merkezlere dağıtıldı ve 27 Aralık Pazar gününden itibaren önce yaşlı bakım evlerinde kalanlar ve 80 yaşın üzerindekilere vuruluyor. Robert Koch Enstitüsü’nün Aşı Komisyonu geçen ay kimlerin önce aşıya erişeceğine dair bir taslak hazırlamıştı, Sağlık Bakanı Jens Spahn da bu taslakta biraz değişiklik yaparak cuma günü bir genelge yayınlayıp federal hükümetin dört aşamalı aşı planını kamuoyuna duyurdu. Bazı meslek grupları hem bu genelgeden hem de Aşı Komisyonu’nun önerilerinden hala şikayetçi. Şikayetler uzun süredir var. Örneğin, muayenehane sahibi doktorlar, temizlik işçileri ile aynı kategoride olmaktan rahatsız olmuş, öne alınmayı istemişti. Doktorların kibrine sinirlenen sendikalar, "Bu tür sözler ancak komedi yayınlarında sarf edilir“ diyerek tepki gösterdiler. İtfaiyeciler de en çok sesini duyuran meslek grubu oldu. İtfaiyeciler Aşı Komisyonu'nun önerisinde az riskli meslek grubuna yerleştirilmişti, Federal Sağlık Bakanı'na sert bir mektup yazarak itiraz ettiler, sonunda eğitimciler, çöpçüler ve satış elemanları ile aynı kategoriye kondular. Ama bu da yetmedi, itfaiyeciler şimdi bütün eyaletlerin de aynı uygulamayı yapması için diretiyorlar.

Aşı uygulaması mahkemeye gidebilir

Almanya’da asıl sıkıntı, Federal Sağlık Bakanlığı’nın yayınladığı genelgenin eyalet yönetimleri için bağlayıcı olmaması. Farklı meslek grupları lobi faaliyetlerini artırdı bile. Bu nedenle bazı etik kurulu üyeleri, aşı konusunda mutlaka bir yasa çıkarılmasını istiyorlar. Çünkü yasa hem bağlayıcı olacak hem de yasaya karşı sadece Anayasa Mahkemesi yolu açık kalacak. Salgın sürecinde Almanya'da en fazla çalışanlar, sağlık dairelerinden sonra mahkemeler oldu. Simdi federal sağlık bakanının bu genelgesi ya da eyalet yönetimlerinin farklı uygulamalarına karşı çok sayıda dava açılması bekleniyor. Hatırlayacaksınız seyahat uyarısı da seyahat edenlere test zorunluluğu getirilmesi de sayısız davaya konu olmuştu. Almanya'da bir grup yönetimin merkezileşmesinden, bir başka grup da merkezileşmemesinden rahatsız. Ve bu gruplar zaman zaman sokağa çıkıp protesto gösterileri düzenliyorlar.

Aşı ve test dolandırıcıları türedi

Salgın Almanya’da çok rastlanmayan bir duruma da neden oldu. Çok sayıda aşı ve test dolandırıcıları türedi. Bunlar bilindik bir ilaç şirketinin ismini vererek, para karşılığı aşı satmaya çalışıyorlar. Elbette en fazla mağdur olanlar yine yaşlılar. Ancak yetkililer 64 yaşındaki bir kadının polisi araması üzerine dolandırıcılık faaliyetlerinden erken haberdar oldular. Bonn’da yaşayan kadın kendisinden aşı karşılığı 6000 Euro isteyen dolandırıcıları eve davet ettikten sonra polisi aramayı ihmal etmemiş. Dolandırıcılar kapıyı çalınca karşılarında polisi görmüşler. Almanya'da aşı ücretsiz ve uzmanlar tarafından yapılıyor. Ayrıca Almanya’da illegal test kitleri de dolaşımda. Yetkililer, süpermarket, benzin istasyonları ya da büfelerden hızlı test alınmaması konusunda uyarıyorlar. Lakin Almanya'da kaç çeşit hızlı testin piyasada olduğu bilinmiyor. Test almadan önce mutlaka sağlık dairelerinin verdiği listelere bakmak ve en iyisi testi uzmanlara yaptırmak gerekiyor.