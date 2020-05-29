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Almanya’da ailelere mali destek uzatıldı, yeme-içme sektöründe vergiler düşürüldü

29 Mayıs 2020 14:49

Fulya Canşen

Köln

Almanya’da Korona salgınından en fazla etkilenen sektörlerin başında yeme-içme/gastronomi geliyor. Federal Hükümet bu sektörde çalışanları rahatlatmak amacıyla, aldığı katma değer vergisini yüzde 19’dan yüzde 7’ye düşürdü.
Vergi indirimi uygulaması 1 Temmuz’da başlayacak ve bir yıl sürecek. Uygulamaya içecekler dahil değil. İndirim, devlet bütçesi için 3 milyar Euro'luk gelir kaybı demek.
Diğer yandan; kreşler kapalı olduğu için işlerine gidemeyerek evlerinde çocuklarına bakmak durumunda kalan ebeveynlere ödenen ücretlerinin yüzde 67'si tutarındaki ödeme 6 haftadan 20 haftaya çıkarıldı.
Söz konusu iki mali destek de çok çocuklu ve daha çok gastronomi sektöründe çalışan göçmenler için olumlu bir gelişme.

Maske zorunluluğu Almanya’da Korona salgınından bu yana en çok tartışılan konuların başında geliyor. Bunun en önemli nedeni, maskenin enfeksiyondan nasıl koruduğuna dair farklı sonuçlar elde edilen çok sayıda araştırma yapılmış olması. Çin’de hamsterlar ile yapılan bir araştırma, bir kez daha maske takmanın vatandaşı Korona virüsünden koruduğunu ispat etti. Bu araştırmaya göre maske takanlar sadece karşısındakini değil, kendini de koruyor.

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