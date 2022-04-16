Almanya’da 13 yaşındaki Emirhan’a polis şiddeti kamerada

Almanya’nın Duisburg kentinde yaşayan 13 yaşındaki Emirhan Altıntaş'ın seçim afişini yırttığı gerekçesiyle polisler tarafından ters kelepçe takılarak karakola götürüldüğü anların görüntüleri ortaya çıktı.

Almanya'nın Düsseldorf iline bağlı Duisburg kentinde 13 yaşındaki Emirhan Altınbaş polislerin sert müdahalesine maruz kaldı. Seçim afişini yırttığı gerekçesiyle ihbar edilen Altınbaş, 12 Nisan Salı günü polis ekiplerini tarafından omzuna bastırılıp ters kelepçe takılarak karakola götürüldü. Sosyal medyada yansıyan görüntülerde Altınbaş'ın polislerin müdahalesi sırasında ağladığı ancak polislerin aldırmadığı kaydedildi.

Emirhan Altınbaş‘ın babası Mustafa Ersen Altıntaş, olay sonrası Emirhan’ı hastaneye götürdüklerini ve oğlunun kafasında, boynunda ve sırtında darp izleri bulunduğunu söyledi

Oğlunun kendisine, polisler üzerine çıktığında nefes alamadığını ve sesinin çıkmadığını söylediğini açıklayan Mustafa Ersen Altıntaş, Emirhan’ın görüntülerinin polis şiddeti nedeniyle hayatını kaybeden siyahi Amerikalı George Floyd’u hatırladığını belirtti. Baba Altınbaş ayrıca olay sonrası Emirhan'ın psikolojisinin bozulduğunu ve oğlunun sürekli ağladığını sözlerine ekledi.

Kaynak: İHA