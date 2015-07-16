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Almanya Başbakanı Merkel, Filistinli çocuğu böyle ağlattı

16 Temmuz 2015 19:47

Almanya Başbakanı Angela Merkel öğrencilerin olduğu bir toplantıda söz alan Filistinli mülteci bir kız çocuğunun karşısında zor anlar yaşadı. Ailesi ile birlikte yakın zamanda Almanya’dan sınır dışı edilebileceğini söyleyen ve tek isteğinin Almanya’da eğitimine devam etmek olduğunu anlatan Filistinli çocuk Merkel’den beklediği cevabı alamayınca gözyaşlarını tutamadı. Almanya’dan gönderilmesi durumunda hayallerinin yıkılacağını anlatan Reem isimli Filistinli çocuk Rostock kentindeki okulda 4 yıldır öğrenci olduğunu, anadil seviyesinde Almanca ve İngilizce konuşabildiğini anlattı. Reem, kaynak ustası olan babasının geçici oturum izninin bittiğini bu yüzden ailesinin belirsizlikle karşı karşıya olduğunu ifade etti. Filistinli çocuğun konuşmasından sonra söz alan Merkel, “Siyaset bazen zor olabiliyor. Sen tabii ki çok tatlı bir insansın. Ama biliyorsun Lübnan’daki mülteci kamplarında binlerce Filistinli var. Eğer biz onlara gelebilirsiniz dersek, eğer Afrika’dakilere hepiniz gelebilirsiniz dersek bununla baş edemeyiz” dedi. Bu sözlerin ardından konuşmasına devam eden Merkel, Reem’in ağlamaya başladığını fark edince sözlerine ara vererek küçük kızın yanına gelerek onu teselli etmeye çalıştı. Merkel, Reem’e “Sen harika bir iş başardın” dedi.

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