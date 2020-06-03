Almanların yarısı evde tatil yapacak, Türkiye kararı hâlâ beklemede

Köln

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, bugün yapılacak Bakanlar Kurulu toplantısı için seyahat uyarısına dair bir hazırlık yaptığını söyledi. AB ülkeleri, Schengen bölgesi içinde sınır kontrollerinin yapılmadığı İzlanda, Norveç, İsviçre ve Lichtenstein ile İngiltere’yi kapsıyor. 15 Haziran’dan itibaren söz konusu ülkeler için ilan edilen seyahat ‘uyarısı’nın, ‘tavsiye’ye dönüştürülmesi bekleniyor. Bakan Maas, Türkiye gibi üçüncü ülkeler hakkında karar vermek için zamana ihtiyaç duyduğunu belirtti. Maas, tek taraflı alınacak karar etkili olmayacağı için AB ülkeleri ile ortak bir karar alınmasını da bekliyor.

Konu Brüksel’in de gündeminde. Ancak yapılan bir ankete göre, sınırlar açılsa da Almanların yüzde 50’si evinde tatil yapmak istiyor.



Bu arada 120 bin nüfuslu Göttingen’e Koronavirüs geri geldi. 80 kişide enfeksiyon tespit edildi ve 400’e yakın kişi karantinaya alındı. Virüsün, Müslümanların yoğun olarak yaşadığı bir bölgede Ramazan/Şeker Bayramı kutlamaları sırasında yayıldığı tahmin ediliyor. Şehir yönetimi, mahalle sakinlerinin salgını ciddiye almaması ve test yaptırmaya gelmemesinden şikâyetçi.



Öte yandan koalisyon hükümeti, Korona salgınının ekonomik yaralarını sarmaya devam ediyor. İlk etapta kısa vadeli finans desteği sağlayan hükümet, şimdi de uzun vadeli konjonktür paketi üzerinde çalışıyor. Elektrik fiyatlarının düşürülmesinden kısa çalışma ödeneği süresinin uzatılmasına, belediyelerin borçlarının silinmesinden otomobil sektörünü canlandırmak için satış teşvik pirimi ödenmesine kadar çok kapsamlı bir paket bu ve 80 milyar Euro’luk bir finans desteğini içeriyor.