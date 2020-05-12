Almanlar zorunlu aşıya karşı

Fulya Canşen



Yeni tip Koronavirüs’e karşı aşı geliştirme çalışmaları son haftalarda hızlandı. Dünya çapında 100’den fazla araştırma yapılıyor. Dünya Sağlık Örgütü, bu araştırmalardan 7 ya da 8’inin önemli bir aşamada olduğunu duyurdu. Ancak DSÖ, araştırmaların masraflı olduğunun da altını çizdi. Geçtiğimiz haftalarda dünya çapında düzenlenen kampanya sayesinde aşı araştırmaları için 7,4 milyar Euro bağış toplanmıştı.



Bağış kampanyasında 525 Milyon Euro veren Almanya, ülke içinde yapılacak aşı ve ilaç araştırmaları için de bütçesinden 750 Milyon Euro ayırdığını duyurdu.

Bu para iki bileşeni bulunan ve uluslararası araştırmalar ile bağlantılı ilerleyecek olan bir program için harcanacak. Bileşenlerden biri araştırma, biri üretim. Malum bulunan aşının önce çok sayıda insan üzerinde test edilmesi gerekiyor. Fakat buna rağmen teste katılım gönüllük esası ile sağlanacak.



Aşı söz konusu olduğunda Alman halkı son derece hassas. Kızamık aşısının zorunlu olması kararlaştırıldığında bile on binlerce kişi bunu sokağa çıkarak protesto etti. Pek çok Alman şimdi Korona aşısının da zorunlu olacağından korkuyor. Bu korkuyu besleyen Bakanlar Kurulu’nun “Bağışıklık Belgesi” konusunda aldığı karar oldu. Tepkiler üzerine Sağlık Bakanı Jens Spahn, kararı Meclis Etik Kurulu’na devretti.