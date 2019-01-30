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Spor

Alman tenisçi Sabine Lisicki şoke oldu

Top toplayıcı kadının müdahalesi Alman tenisçi Lisicki'yi şoke etti

30 Ocak 2019 16:29

Tayland Açık Tenis Turnuvası'nda Alman tenisçi Sabine Lisicki ve İspanyol Garbine Muguruza karşı karşıya geldi. 

Karşılaşma sırasında servis kullanmadan önce yerdeki böceği farkeden Lisicki, raketiyle böceği uzaklaştırmaya çalıştı. Ancak tam o sırada korta gelen top toplayıcı kadın, böceği ezerek sahayı temizledi.

Alman raket Sabine Lisicki, kadın görevlinin müdahalesi karşısında adete şoke oldu.  

Lisicki'nin bu tepkisi sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı.

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