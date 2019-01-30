Alman tenisçi Sabine Lisicki şoke oldu

30 Ocak 2019 16:29
Tayland Açık Tenis Turnuvası'nda Alman tenisçi Sabine Lisicki ve İspanyol Garbine Muguruza karşı karşıya geldi.
Karşılaşma sırasında servis kullanmadan önce yerdeki böceği farkeden Lisicki, raketiyle böceği uzaklaştırmaya çalıştı. Ancak tam o sırada korta gelen top toplayıcı kadın, böceği ezerek sahayı temizledi.
Alman raket Sabine Lisicki, kadın görevlinin müdahalesi karşısında adete şoke oldu.
Lisicki'nin bu tepkisi sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı.
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