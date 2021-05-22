Alman kurdu, eve girmeye çalışan 2 metrelik yılanı böyle yakaladı

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde Erol Çakır'ın bahçesindeki Alman kurdu cinsi köpeği, eve girmeye çalışan 2 metre uzunluğundaki 'bozyörük' yılanını yakalayarak öldürdü. Ev sahibi Erol Çakır, o anları kameraya kaydetti.

3 yıldır yaşadığı evinin çevresinde çok fazla yılan olduğunu anlatan Erol Çakır, "Duvar yaptırdığım halde bir şekilde yılanlar evimin bahçesine giriyor. Geçen yıl 1 tane engerek, 2 tane bozyörük, bu yıl ise 3 tane bozyörük yılanı köpeğim tarafından parçalandı. Köpeğim sayesinde huzura kavuştum, gönül rahatlığıyla bahçemde oturabiliyorum. Hiçbir şekilde hiçbir canlıya zarar verilmesi taraftarı değilim. Yılan da olsa sonuçta bir can. Haliyle yılanlardan korkuyoruz. Ama köpeğim 'Dost', bahçeden eve doğru hareket ettiğini görünce refleks ile yılanları parçalıyor. Normalde doğada var oldukları gibi kalmaları taraftarıyım. Ama bu konuda yapacak bir şey yok" dedi.