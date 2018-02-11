Alman gazeteciden AKP'li Ravza Kavakçı'ya: Deniz Yücel neden 1 yıldır tutuklu; suçlama yok, mahkeme karar veremez!

Almanya merkezli yayın kuruluşu Deutsche Welle'ye (DW) konuşan AKP İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakçı Kan, Gazeteci Deniz Yücel'in neden bir yıldır iddianamesiz tutuklu bulunduğunu açıklayamadı. Ravza Kavakçı Kan, DW'de yayınlanan Conflict Zone programında Michel Friedman'ın sorularını yanıtladı. Friedman, 14 Şubat 2017'de gözaltına alındıktan sonra tutuklanan ancak bir yıl olmasına rağmen hakkında henüz iddianame hazırlanmayan Deniz Yücel'in durumunu hatırlattı. “Bir gazeteci, iddianame olmadan, savcı olmadan, mahkemeye çıkmadan bir yıldır cezaevinde. Bu insan haklarında uluslararası standartları yansıtıyor mu? Bir yıldan bahsediyoruz” diye sordu. Kavakçı ise "Türkiye bir hukuk devletidir" şeklinde yanıtladı. Friedman, Deniz Yücel ile ilgili sorularının ardından “Peki ya insan hakları?” diye sordu. AKP'li Kavakçı ise “Evet, insan hakları...” diye yanıtladı.