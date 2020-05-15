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Alman bütçesinde 100 milyarlık Euro'luk delik

15 Mayıs 2020 14:19

Fulya Canşen

Almanya'da Federal Hükümet yeni bir salgın yasasını daha geçirdi parlamentodan. Bu kez muhalefet çekimser kaldı ya da hayır oyu kullandı. Muhalefet arasında Sağlık Bakanı'nın yetkilerinin artması ve ülkenin adeta kararnameler ile yönetilmesi endişesi artıyor. Bu seferki yasal değişiklikten işsizler ve bilgi akışında kilit rol oynayan sağlık daireleri daha fazla faydalanabilecek.

Özellikle risk gruplarına daha fazla test yapılmasını öngören yasa laboratuvarlara, yapılan her testin sonucunu resmi dairelere bildirme yükümlülüğü veriyor. Hastalığı geçirdiğini gösteren antikor testi sonuçları da buna dahil. Bu uygulama Sağlık Bakanı Jens Spahn’ın tartışmalı “bağışıklık belgesi” önerisinin önünü de açıyor. Öneri şimdilik Etik Kurulu'nda görüşülüyor.
Devlet bütçesi korona salgını nedeniyle 2020 yılını borçlanarak bitirecek. Federal ve eyalet bütçelerinin 100 milyar Euro açık vereceği tahmin edilen Almanya, ilk etapta 150 miyar Euro’luk ek kredi aldı. Başbakan Angela Merkel, şimdilik bu açığı karşılamak için vergi arttırımına başvurmayacağını söyledi ama uzun vadede bunun sözünü vermekten imtina etti.

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