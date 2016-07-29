Alman basketbolcu Dirk Nowitzki'nin Simone Zaza penaltısı

Fransa'da kayak yaparken düşerek ağır yaralanan ve tedavisi halen devam eden Formula 1'in efsanevi pilotu Michael Schumacher'in onuruna Almanya'da "Champions for Charity" adlı futbol yardım karşılaşması düzenlendi. Karşılaşmanın 69. dakikasında penaltı için topun başına geçen Alman basketbolcu Dirk Nowitzki, EURO 2016'da İtalyan futbolcu Simone Zaza'nın attığı penaltı vuruşunu komik bir hala getirerek kullandı ve auta attı. Öte yandan Nowitzki maçta vatandaşı Podolski'ye güzel bir asist yaptı. Galatasaray'ın yıldız ismi ise bu güzel asisti röveşata ile ağlara gönderdi ve güzel bir gole imza attı.