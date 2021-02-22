"Allah-u ekber" diyen kargayı duyanlar şaşırıyor: "İki cami arasında büyümüş, öğrenmiş olabilir"

Vatandaşlar cep telefonlarının kameralarıyla görüntülediği kargayı izleyen bir veteriner, "Kargalar şempanzelerden sonra en akıllı hayvanlar. İki cami arasında büyümüş, öğrenmiş olabilir" yorumunda bulundu.

Yahya Kaptan Mahallesi'nde marketten eve dönen Sibel Ferik, ağaçtan '"Allah-u ekber" sesi geldiğini duyunca şaşırdı. Sesin kargadan geldiğini fark eden Ferik, o anı cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Çevredekilerin de görüntülemeye çalıştığı karga bu esnada uçarak bölgeden uzaklaştı.