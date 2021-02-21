"Allah belasını versin onların oylarının" diyen Özhaseki'nin geçmişteki konuşması gündem oldu: "Orada öldürerek bir sonuç elde edebiliyor musunuz?"

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'nin, CHP ve HDP'ye yönelik olarak "Seçimlerde 4 tane oy alabilmek için olmadık kalıba giriyorsunuz. Lanet olsun oylarına. Onların oylarının Allah belasını versin" ifadeleri henüz gündemden düşmemişken, geçmişteki bir konuşması yeniden gündem oldu.

Özhaseki'nin yıllar önce bir televizyon kanalına verdiği bu röportajda, "Bugün siz orada öldürerek, yok ederek bir sonuç elde edebiliyor musunuz? 25 senedir deniyoruz, 30 senedir deniyoruz. 10 kişi ölüyor, 30 kişi katılıyor. Böyle bir sonuç olmaz arkadaşlar. Türkiye'nin tüm kaynakları da böyle bir terör belası için harcanmaz" sözleri sosyal medyada çokça paylaşıldı.