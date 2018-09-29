Alkollü sürücüden polise: Sazan tuttunuz burada abi

0.74 promil alkollü olduğu belirlenen sürücü Recep Y. (26), kendisine ceza yazan polise, ''Sazan tuttunuz burada abi'' dedi. Karabük Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri dün gece alkol denetimi yaptı. 100. Yıl Mahallesi Balıklar Kayası mevkiindeki kontrol noktasında durdurulan otomobilin sürücüsü Recep Y.' nin 0.74 promil alkollü olduğu belirlendi. Ceza yememek için ikna etmeye çalıştığı polise, "Ehliyetim gidecek. İşsiz kaldım. 2 tane çocuğun var. İşsiz kalsan şu an ne yaparsın?'' diye soran Recep Y.'ye polis, ''İşimi kaybetmemek için işimin gereğini yapıyorum şu an. Sende işinin gereği neyse ona göre önlemini alacaksın'' diyerek cevap verdi. Recep Y, "Bırak abi, arabayı yakın şu saatten sonra. İşim yok gücüm yok. Abi iş gitti. Arabayı otoparka çeksen ne. Benim işim gitti, ekmek gitti. Hiçbir şey zoruma gitmiyor da 2 bardak su içsem yine giderdi alkol. Sazan tuttunuz burada abi" dedi. Recep Y.'nin ehliyetine 6 ay el konulurken, 1002 TL ceza kesildi. Otomobili ise arkadaşına teslim edildi. Recep Y., kendisine ceza yazan polislere hayırlı görevler dedikten sonra tokalaşarak veda etti.