T24 LogoT24 Logo
Haberler

Alkollü sürücüden polise: Sazan tuttunuz burada abi

29 Eylül 2018 16:39

0.74 promil alkollü olduğu belirlenen sürücü Recep Y. (26), kendisine ceza yazan polise, ''Sazan tuttunuz burada abi'' dedi. Karabük Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri dün gece alkol denetimi yaptı. 100. Yıl Mahallesi Balıklar Kayası mevkiindeki kontrol noktasında durdurulan otomobilin sürücüsü Recep Y.' nin 0.74 promil alkollü olduğu belirlendi. Ceza yememek için ikna etmeye çalıştığı polise, "Ehliyetim gidecek. İşsiz kaldım. 2 tane çocuğun var. İşsiz kalsan şu an ne yaparsın?'' diye soran Recep Y.'ye polis, ''İşimi kaybetmemek için işimin gereğini yapıyorum şu an. Sende işinin gereği neyse ona göre önlemini alacaksın'' diyerek cevap verdi. Recep Y, "Bırak abi, arabayı yakın şu saatten sonra. İşim yok gücüm yok. Abi iş gitti. Arabayı otoparka çeksen ne. Benim işim gitti, ekmek gitti. Hiçbir şey zoruma gitmiyor da 2 bardak su içsem yine giderdi alkol. Sazan tuttunuz burada abi" dedi. Recep Y.'nin ehliyetine 6 ay el konulurken, 1002 TL ceza kesildi. Otomobili ise arkadaşına teslim edildi. Recep Y., kendisine ceza yazan polislere hayırlı görevler dedikten sonra tokalaşarak veda etti.

ETİKETLER

polisçevirmesazantuttunuz buradayakalamaalkollüsürücü

Diğer Videolar

Otoparkın girişini kapatan araca defalarca vurdu; hızla gaza basınca aşağıya uçtu!

Antarktika’da Malta büyüklüğündeki buzul yok oldu

'200 öğrenciye her ay 300 TL' burs sözü alan Haluk Levent, bebek bezi reklamında oynadı

Okul servisinin devrildiği anlar kamerada

CHP Genel Başkan yardımcısı Özkan'dan Erdoğan'a videolu 'FETÖ'nün siyasi ayağı' yanıtı

Asansörde mahsur kalan yaşlı kadını itfaiye ekipleri kurtardı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Suriye'de tehlikeli gerginlik sürüyor, Rusya-Türkiye temasları tansiyonu düşürmeyi amaçlıyor...

"2,5 milyon Euro bulsak Marmara depremiyle ilgili 5 saniye öncesinden...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

İhsan Oktay Anar sokak röportajında: İnanmayı değil bilmeyi tercih ederim...

300 lira karşılığında 100 bin hayali ile "sen de oyna...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ordu'da öğretmenler ve öğrenciler 'kardan Abdülhamit' yaptı!...

Kılıçdaroğlu 20 madde açıkladı: FETÖ'nün siyasi ayağı Erdoğan'dır...

Karantinadaki yolculara porno film teklifi...

Bülent Arınç'ın 2013'teki sözleri yeniden gündemde: Başbakanımız, "Hoca efendinin bizden...

Erdoğan: Askerlerimize zarar gelirse Soçi Mutabakatı'na bağlı kalmayacağız; rejim güçlerini...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Suriye'de tehlikeli gerginlik sürüyor, Rusya-Türkiye temasları tansiyonu düşürmeyi amaçlıyor...

"2,5 milyon Euro bulsak Marmara depremiyle ilgili 5 saniye öncesinden...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

İhsan Oktay Anar sokak röportajında: İnanmayı değil bilmeyi tercih ederim...

300 lira karşılığında 100 bin hayali ile "sen de oyna...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24