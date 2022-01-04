T24 LogoT24 Logo
Haberler

Alkollü sürücüden ilginç savunma: “Karnım acıkmıştı, normalde yapmıyorum”

Sürücüye alkollü araç kullanmaktan bin 2 TL para cezası kesilirken ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu

04 Ocak 2022 10:01

Aksaray’da 1.18 promil alkollü araç kullanırken polise yakalanan sürücünün ilginç savunması şaşırttı. Sakin tavırlarıyla dikkat çeken sürücü, “Karnım acıkmıştı, yemek yemeye çıkmıştım. Normalde yapmıyorum” diye kendini savundu.

Edinilen bilgiye göre, rutin trafik uygulaması yapan İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri şüphe üzerine bir araç sürücünü durdurdu. Ehliyet ve ruhsat sorduğu sürücünün hal ve hareketlerinden şüphelenen trafik ekipleri sürücüye alkol testi yaptı.

Yapılan alkol testinde 1.18 promil alkollü olduğu anlaşılan sürücüye işlem başlatılırken, alkollü sürücü gazetecilerin “Neden alkollü araç kullanıyorsunuz?” sorusuna ilginç bir cevapla yanıt verdi. “Karnım acıkmıştı, yemek yemeye çıkmıştım. Normalde yapmıyorum” diye kendini savunan sürücüye alkollü araç kullanmaktan bin 2 TL para cezası kesilirken ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu.

Sürücü Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisinde yapılan sağlık kontrolünün ardından ifadesi alınmak üzere Aksaray Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.

AksarayAlkolKarnım acıkmıştıCezaEhliyetPolis

Diğer Videolar

Moskova’da savaş karşıtı protestolarda onlarca kişi gözaltına alındı

Ukraynalı kadından Rus askere: Silahları bombaları bırakın

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 24 Şubat 2022

CNN Türk canlı yayınında kedi "Donbass" masaya çıktı

Tarkan: Geççek ve klibini sevmiş olmanıza ne kadar mutlu oldum anlatamam

ÜLKE TV canlı yayınında Ukrayna savaşını yorumlayan isim arka fonuna savaş oyunundan görsel yerleştirdi

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24