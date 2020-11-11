Aliyev'in kahkahalı zafer konuşması viral oldu: Ne oldu Paşinyan

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in ulusa sesleniş konuşmasında Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'a seslendiği bölüm viral oldu.

Rusya'nın garantörlüğünde imzalanan Azerbaycan- Ermenistan arasındaki anlaşmayı duyurmasının ardından Paşinyan’a seslenerek çatışmadan önce dile getirdiği sözleri hatırlatan Aliyev, gülerek “Anlaşmada statüyle ilgili tek bir kelime bile yoktur, hani ne oldu Paşinyan, bağımsızlık istiyordun Karabağ için” dedi.

Aliyev, Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya arasında imzalanan anlaşmanın Ermenistan'ın askeri yenilgisi anlamına geldiğini söyledi.

Paşinyan’ın çatışma başlamadan önceki sözleriyle dalga geçen Aliyev, "Peki ne oldu Paşinyan? Ne oldu Paşinyan? Yol çekiyordun Cebrayıl’a… Dans ediyordun… Ne oldu hani statü? Cehenneme gitti statü, ateşe gitti statü, gorbagor oldu statü, yoktur statü, yoktur statü ve olmayacak" sözlerini kullandı.