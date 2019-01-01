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Alışverişte 'paralı poşet' dönemi başladı

01 Ocak 2019 18:13

Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren poşet kullanımını azaltmaya yönelik uygulama, bugün itibariyle resmen başladı. Market alışverişine çıkan vatandaşlar, uygulamanın eksik yanları olduğunu belirterek, poşet yerine kese kağıdı kullanılmasının daha uygun olacağını söyledi. Çevre kirliliğini önlemek amacıyla hayata geçirilen, milyonlarca vatandaşı ilgilendiren poşet kullanımını azaltmaya yönelik uygulama, bugün yürürlüğe girdi. Vatandaşlar artık, market ve alışveriş merkezlerinden yapacakları alışverişte, kullanacakları her poşet için 25 kuruş ödeyecek. Bursa?da bir markette alışveriş yaptıktan sonra aldığı poşetlere ücret ödeyen Tayfun Öz, uygulamanın eksik yanları bulunduğunu belirterek, ??Artık alışveriş yapmaya gelenler ellerinde poşetlerle gelecek diye düşünüyorum. Gereksiz bir uygulama bence. Acaba bu uygulama devlete mi, yoksa firmalara mı yarayacak, bilemiyorum. Devlet böyle bir uygulama yerine, kese kağıdı uygulaması getirseydi daha iyi olurdu. Ama hayırlısı olsun diyelim artık'' diye konuştu.

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