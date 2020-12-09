Alışveriş yapan sosyal medya fenomeninin çantası çalındı

Sosyal medya fenomeni Hakan Kakız’ın Şişli Nişantaşı’daki bir mağazada alışveriş yaptığı esnada kol çantası çalındı.

Hırsızlık anları kameralara yansırken, şikayet üzerine harekete geçen Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, eşkalini belirledikleri şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili sosyal medya mesajından açıklamalarda bulunan Hakan Kakız, “İçerisinde cüzdan, telefon ve para olan çantamı alıp gitti. Her şeyim gitti. Polisi aradık kayıtlar incelendi. Olaydan sonra karakola gittim ve ifade verdim. Kayıtlarda her şey net" dedi.