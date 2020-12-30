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Alışveriş merkezi önünde yılbaşı kuyruğu havadan görüntülendi

30 Aralık 2020 15:27

İstanbul Esenyurt'ta yılbaşı ve 4 günlük kısıtlama öncesinde bir Alışveriş Merkezi önünde alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar tarafından metrelerce sıra oluşturuldu. Yoğunluk havadan görüntülendi.

Yeni tip Korona virüs salgını tedbirleri kapsamında yılbaşına saatler kala vatandaşlar alışveriş yapmak için Esenyurt'taki Alışveriş Merkezi (AVM)'ye koştu. HES kodu ile giriş yapılan AVM önünde sıra olan vatandaşlara güvenlik görevlileri sosyal mesafe konusunda sık sık uyarılarda bulunuldu. Vatandaşların yoğunluğu drone ile havadan da görüntülenirken sıra metrelerce uzadı.

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