Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş, son yolculuğuna uğurlandı

Şarkıcı Alişan'ın kardeşi ve aynı zamanda menajeri olan Selçuk Tektaş dün akşam hayatını kaybetti. Yaklaşık bir aydır Koronavirüsle mücadele eden Tektaş, son yolculuğuna uğurlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sanatçı Alişan ile telefonda görüşerek kardeşi Selçuk Tektaş'ın vefatı nedeniyle taziyelerini iletti. Görüşmede, Selçuk Tektaş'a Allah'tan rahmet, ailesine ve dostlarına baş sağlığı temennisinde bulundu.

Selçuk Tektaş'ın tabutu omuzlar üzerinde camiye getirildi. Tektaş'ın eşi Merve Tektaş ayakta durmakta güçlük çekti.

Alişan'ın yakın dostu Demet Akalın, üzüntüsünü Instagram sayfasında "Çok inanmıştık... Dönecektin geri... Rabbim ailene sabır versin... Gitti koca yürekli çocuk." ifadeleriyle dile getirdi.

Akalın'ın yanı sıra birçok ünlü isim de sosyal medyadan yaptığı paylaşımda üzüntülerini dile getirdi.

Alişan'ın bir dönem sıkı dost olduğu Özcan Deniz, "Acınızı tüm samimiyetimle paylaşıyorum. Allah sabırlar versin. Mekanı cennet olsun. Çok üzüldüm" mesajının paylaştı.

Celil Nalçakan: Ne denir ki; “Ne dense boş” tan başka? Sana huzur, sevenlerine sabır dilerim. Mekânın cennet olsun kardeşim.

Seda Sayan: Üzüntümü ifade edebilecek durumda değilim Allahım sabır metanet versin Başınız sağolsun Rabbim mekanını cennet eylesin Alişan'ın kardeşi Selçuk aramızdan ayrıldı, üzerine nurlar yağsın

Zeynep Tandoğan: Ahhh içim yandı. Merve’ciğimin biricik eşi… Alişan’ın kardeşi, Buse Hanım’ın kayınbiraderi… Mekanı cennet olsun.Tüm Tektaş Ailesi’ne sabırlar diliyorum.

Pınar Dilşeker: Çok gençti çok... Allah'ım sen ailesine sabırlar ver. Mekanı cennet olsun Selçuk kardeşimizin…

Safiye Soyman: Allah rahmet eylesin Mekanı cennet olsun. Çok üzüldüm...

Ebru Polat: Ah be o kadar iyi biriydi ki, yüzü hep gülen saygılı bir insandı. Allah mekanını cennet etsin , ailesine sabır versin