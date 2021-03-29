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Alişan devreye girdi; Demet Akalın ve Esra Balamir'in barıştığı anlar...

Demet Akalın canlı yayında "Esra evime geldi kovdum" dedi

29 Mart 2021 15:04

Şarkıcı Demet Akalın, Alişan'ın da devreye girmesiyle bir süredir küs olduğu ve hakkında sert ifadeler kullandığı Esra Balamir ile canlı yayında bir araya geldi. Balamir ile Akalın barıştı. 

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, geçtiğimiz haftalarda yakın arkadaşı Esra Balamir ile küstü. Koronavirüs'e yakalandığını açıkladıktan sonra hemen kendisini aramayan Balamir ile arkadaşlığını bitiren Akalın, "Şimdi mi aklına geldi" diyerek sert çıkışmıştı.

"Esra evime geldi kovdum"

Canlı yayında Balamir hakkında konuşan Akalın'ın "Esra evime geldi ama ben kovdum" demesi ise herkesi şaşırttı. Balamir hakkında konuşan Akalın "Biz onunla kardeş gibiyiz ondan yaptıkları bana ağır geliyor. Esra evime geldi ama ben kovdum" dedi.

Balamir'in kendisiyle küstükten sonra canlı yayınlara çıkmasına da tepki gösteren şarkıcı, "Programda benimle küs olduğunu anlattı ama 15 dakika sonra eğlenceli video attı" diye sitem etti.

Yaşananların ardından harekete geçen şarkıcı Alişan, Demet Akalın ile sunuculuğunu yaptığı programa Esra Balamir'i çağırdı. Karşısında Balamir'i görünce şaşıran Akalın, biraz mesafeli davrandıktan sonra barıştı. Akalın ile küs olduğu için Balamir'e tavırlı olan Okan Kurt da esprili bir dille "Onları evde konuşacağız. Kol kırılır yel içinde kalır" dedi.

 

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