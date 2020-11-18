Alişan, 20 yıl sonra Mahsun Kırmızıgül'le barışmalarının ardından konuştu: Evime geldi, beni mahcup etti

20 yıldır küs olduğu sanatçı Mahsun Kırmızıgül ile barışan Alişan , bu konu hakkında ilk kez konuştu. Kırmızıgül'ün evine geldiğini söyleyen Alişan, "Beni mahcup etti, hayatta her şey boş, bundan sonra bu konularda daha hassas olacağım" dedi.

Şimdilerde Demet Akalın ile sabah programı sunan Alişan, önceki gün bir AVM'de görüntülendi. Geçtiğimiz gün programına katılan Mustafa Topaloğlu'nun yayın sonrası kalp krizi geçirmesi hakkında konuşan Alişan, "Bizim programa bağlandı, Bülent Ersoy ile barıştığını söyledi. Mustafa Topaloğlu, Bülent Ersoy'un kendisini aramasına çok sevindi" diye konuştu.

"20 yıl sonra evime gelip, beni mahcup etti"

Milliyet'te yer alan habere göre, uzun yıllardır küs olduğu Mahsun Kırmızıgül ile barışması hakkında konuşan Alişan, "Kendisi evime gelip beni mahcup etti. 20 sene sonra ilk kez oturup sohbet ettik. Hayat gerçekten boş biliyorsunuz. Deprem oldu o kadar insan öldü. İnsanın ekmeğine namusuna karışılmadıktan sonra barışılmayacak kimse yoktur. Hayatımda kazadan sonra sanat camiasından hiç tanımadığım o kadar insan beni arayıp mahcup etti ki... Ben de bundan sonra bu konularda daha hassas olacağım" ifadelerini kullandı.

Alişan ve Kırmızıgül arasında ne oldu?

Hilmi Topaloğlu'nun kurucusu olduğu Prestij Müzik ile Mahsun Kırmızıgül, Özcan Deniz ve Alişan popüler haline gelmişti. O dönemde aynı sahneyi paylaşan sanatçılar şirketin iflasıyla farklı bir yol izledi. Ardından Kırmızıgül ile Alişan'ın arası açılmış ve küsmüşlerdi. İkilinin neden kavga ettikleri ve küstükleri net olarak bilinemedi ancak bir süre önce Alişan katıldığı bir programda Mahsun Kırmızıgül'ün babasına saygısızlık yaptığını ve bunu affedemeyeceğini belirtmesi üzerine tartışmanın çıkış noktası öğrenilmişti.