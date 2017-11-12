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ALİKEV destekçileri köprüden 'Arkadaş' şarkısıyla geçti...

12 Kasım 2017 17:56

İstanbul Maratonu’na katılan Ali İsmail Korkmaz Vakfı (ALİKEV) üyeleri 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde 'Arkadaş' şarkısını söyleyerek yürüdü. Gezi Parkı direnişi sırasında Eskişehir'de dövülerek öldürülen Ali İsmail Korkmaz'ın ailesi 39'uncusu düzenlenen Vodafone İstanbul Maratonu'na katılarak, Ali İsmail Korkmaz için koştu. ALİKEV adına maratona katılan sanatçı Melike Demirağ, “Arkadaş” isimli şarkısını Ali İsmail Korkmaz'ın annesi Emel Korkmaz ve babası Şahap Korkmaz ile birlikte söyledi. Onlara, CHP Milletvekilleri Sezgin Tanrıkulu, Muhmut Tanal, Akif Hamzaçebi, Özcan Purçu, Utku Çakırözer ve eşi, Bağımsız Milletvekili Aylin Nazlıaka, Özgürlük ve Dayanışma Partisi Başkanlar Kurulu üyesi Alper Taş ve vatandaşlar da eşlik etti.

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