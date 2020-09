Alibeyköy Barajı alarm veriyor

İstanbul’da barajların doluluk oranları geçtiğimiz yıl Temmuz ayında yüzde 69,74 iken bu yılın aynı döneminde yüzde 58,52’ye düştü. İstanbul’un su ihtiyacını karşılayan en önemli barajlarından Alibeyköy Barajı’nda doluluk oranı ise 27 Temmuz 2019’da yüzde 64,59 iken bu oran bu yıl yüzde 21,97’ye kadar geriledi. Alibeyköy Barajı havadan görüntülenirken etrafında toplanan çöp yığınları dikkat çekti.

İstanbul’da yazın kurak geçmesiyle birlikte barajlardaki su oranı azaldı. İstanbul’un su ihtiyacını karşılayan barajlarındaki doluluk oranı geçtiğimiz yıl 27 Temmuz’da yüzde 69,74 iken bu yıl yüzde 58,52’ye düştü. İstanbul’un en önemli barajlardan biri olan Alibeyköy Barajı’nda su seviyesinin azalarak suyun çekildiği görüldü. Alibeyköy Barajı’nın doluluk oranı geçtiğimiz yıl 27 Temmuz’da yüzde 64,59 iken bu yılın aynı döneminde yüzde 21,97’ye kadar geriledi. Barajın girişinde ‘Göle girmek tehlikelidir’ yazısı dikkat çekerken gölün suyunun çekilerek azaldığı görüldü. Barajın diğer kısımlarında susuzluktan toprakların çatladığı görülürken çayır olan kısımlarının da çobanların hayvanlarını otlattığı görüldü. Gölün çekilen kısmı ve çevresinde biriken çöp yığınları ise görenlerin içini sızlattı. Öte yandan İSKİ verilerine göre, barajlaar yüzde 58,52 genel doluluk oranı ile barajlar son 3 yılın en düşük doluluk seviyesini gördü. Barajlar arasında doluluk oranı en az olanları ise yüzde 2,7 ile Pabuçdere, yüzde 5,6 ile Kazandere, yüzde 21,97 ile Alibeyköy şeklinde ölçüldü.

İstanbul’daki barajların son doluluk oranı ise şöyle ölçüldü: “Ömerli yüzde 91,74, Pabuçdere yüzde 2,74, Sazlıdere yüzde 24,05, Büyükçekmece yüzde 32,96, Alibeyköy yüzde 21,97, Terkos yüzde 66,80, Kazandere yüzde 5,62, Elmalı yüzde 55,52, Darlık yüzde 88,48, Istrancalar yüzde 49, 04”



“Yağmur yağmadığı için baraj bu duruma geldi”

Hayvanlarını barajın olduğu alana otlatmaya gelen Ali Çoban, “Şu an yağmur yağmadığı için baraj bu duruma geldi. Hiç iyi görünmüyor. Ağustos ayında sıcaklar basınca baraj iyice çekildi. Yürüyerek karşıdan karşıya geçebiliyorsun yani boydan boya kurumuş bu alan. Su aşağıya doğru çekilmiş. Çok üzülüyoruz bu duruma” dedi.



“Bu sene su daha da çekilmeye başladı”

Barajda insanları sandallarla gezdirdiğini söyleyen Ercan Balıkçı, “Ben burada insanları sandalla gezdiriyordum. Ama şimdi gezdiremiyorum. Her sene bu aralar su dolu geziyorduk bu sene su daha da çekilmeye başladı. Sulara da kimyasal atık atıyorlar hayvanlara zarar veriyorlar. Buralar 20 sene önceki haline dönse çok güzel olur. Her taraf su içerisindeydi şimdi gördüğünüz gibi ne balık oynuyor ne su var” şeklinde konuştu.