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Ali Yerlikaya kısıtlamada İstanbul'u paylaştı: 'Kavuşmamız yakın'

Videonun sonunda #KavuşmamızYakın etiketi kullanıldı

31 Ocak 2021 14:56

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya yeni tip Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında uygulanan kısıtlama günlerinde İstanbul'un boş caddelerinin, tarihi noktalarının yer aldığı bir video paylaştı. Orhan Veli Kanık'ın 'İstanbul'u Dinliyorum Gözlerim Kapalı' şiirinin duyulduğu videonun sonunda #KavuşmamızYakın etiketi kullanıldı. 

Yerlikaya paylaşımına "Canım #İstanbul, Ayrılıklar Sevdaya Dahil... Binlerce şiir yazılsa sana dair, Mısralar dökülse gönlümüzden deniz gibi, Yine de eksik kalır sana sevdamız. Ahh güzel İstanbul, şair tarafımız” notunu düştü. 

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