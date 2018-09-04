Ali Vatansever'in ‘SAF' Filmi Toronto Uluslararası Film Festivali'nde

El Yazısı filmi ile 2012 yılında seyircisiyle buluşan çıkan Ali Vatansever'in ikinci sinema filmi SAF, Toronto Uluslararası Film Festivali'nin dünya sinemasından keşif filmlerine yer verilen “Discovery” bölümünde prömiyerini gerçekleştirecek. ​Senaryosu da Ali Vatansever'e ait olan filmde; Fikirtepe'de bir gecekonduda yaşayan genç evli bir çiftin kentsel dönüşüm söylentilerinin mahalleye düşmesiyle beraber dönüşen hayatları anlatılıyor. Başrollerini Saadet Işıl Aksoy ve Erol Afşin'in paylaştığı SAF'ta Onur Buldu, Ümmü Putgül ve Kida Ramadan oyuncu olarak onlara eşlik ediyor.