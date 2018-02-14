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Spor

Ali Şen: Aziz Yıldırım yoruldu, Ali Koç çok faydalı olur

14 Şubat 2018 14:26

Fenerbahçe Kulübü'nün eski başkanlarından Ali Şen, Fenerbahçe'de yaklaşan başkanlık seçimi ve gündeme dair açıklamalarda bulundu. Başkanlık seçiminde oyunu Ali Koç'a vereceğini dile getiren Şen, "Oy verecek olan Fenerbahçelilere şunu söylemek istiyorum; kim Fenerbahçe'ye daha iyi hizmet eder diye bir baksınlar. Artık para, kulüplerin yönetimi için şart. Ali Koç'a da para sorulmaz herhalde. Zaten Fenerbahçe'ye büyük sermaye getireceğini de söyledi. Ali Koç'un çok faydalı olacağını düşünüyorum. Ali Koç'a oy vereceğim. Ama Aziz Yıldırım da büyük işler yaptı. 20 yıldır kulüpte. Sıkıntılar yaşadı, hiç yorulmadı. Çok yıprandı, 'bu kadar yeter' demedi. O'nun bu inatçılığına da hep hayran olmuşumdur. Ancak 20 yıl oldu ve 'artık yoruldun başkan' diyorum. Büyük işler yaptı. Taraftarların O'nu istifaya davet etmesini de asla iyi görmüyorum" şeklinde konuştu.

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