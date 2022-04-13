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İlahiyatçı Ali Rıza Demircan'dan pahalılıktan şikayet edenlere: Oh olsun

"Faize dayalı ekonominin olduğu yerde fakirlik olur"

13 Nisan 2022 15:33

İlahiyatçı Ali Rıza Demircan, hayat pahalılığının faize dayalı ekonomiden kaynaklandığını öne sürdü. Demircan, pahalılıktan şikayet edenlere "Oh olsun sana! Oh olsun!" diye seslendi.

Demircan, bir camide yaptığı söz konusu konuşmanın ilgili bölümünün görüntüsünü Twitter hesabından paylaştı.

Demircan, konuşmasında "Neden hayat pahalılığından şikayet ediyorsun? Oh olsun sana! Oh olsun! Faize dayalı ekonominin olduğu yerde fakirlik olur. Nerede olursan ol, 10 bin liraya çıkar asgari ücreti yine feryada başlarsın. Neden, kim verecek asgari ücreti 10 bin lira olursa? Devlet verecek. Devlet 2 ay sonra ne diyecek? Doğrudan ve dolaylı vergilerle 'verin bakalım' diyecek. Özel sektör ne yapacak? O da ürettiği mallara ilave edecek. Hayat başlayacak yine aynı noktaya gelecek" ifadelerini kullandı. 

İlahiyatçı Ali Rıza Demircanhayat pahalılığıOh olsun

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