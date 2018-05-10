Ali Koç'tan Aykut Kocaman açıklaması

Fenerbahçe Kulübü Başkan Adayı Ali Koç, Kapalıçarşı'da esnaf ve taraftarlarla bir araya geldi. Kapalıçarşı'da ziyareti sırasında gösterilen ilgi nedeniyle yürümekte zorlanan Koç basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Aykut Kocaman'ın kendisindeki yerinin farklı olduğunu ifade eden Ali Koç, "Aykut hocanın benim gönlümdeki yeri başkadır. Kupa kazanmasa bile gönlümdeki yeri başkadır. Aykut hoca, bir hocadan çok daha fazlasıdır. Bunu 3 Temmuz'da da, yakın zamanda da gördük. Onun da önünde başarıları var, inşallah 3'üncü Türkiye Kupası olacak. Lig kupamız ve Avrupa yarı finalimiz var. Hem saha içinde hem de saha dışında duruşuyla Fenerbahçe'nin gönlündeki yeri başkadır. Aykut hocaya başarılar diliyorum. Umarım daha çok kupalar alır. Fenerbahçe zenginliğinin parçasıdır. İnanıyorum ki kupayla döneceğiz ve diğer kupaların habercisi olur" şeklinde konuştu.