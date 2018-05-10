T24 LogoT24 Logo
Spor

Ali Koç'tan Aykut Kocaman açıklaması

10 Mayıs 2018 17:48

Fenerbahçe Kulübü Başkan Adayı Ali Koç, Kapalıçarşı'da esnaf ve taraftarlarla bir araya geldi. Kapalıçarşı'da ziyareti sırasında gösterilen ilgi nedeniyle yürümekte zorlanan Koç basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Aykut Kocaman'ın kendisindeki yerinin farklı olduğunu ifade eden Ali Koç, "Aykut hocanın benim gönlümdeki yeri başkadır. Kupa kazanmasa bile gönlümdeki yeri başkadır. Aykut hoca, bir hocadan çok daha fazlasıdır. Bunu 3 Temmuz'da da, yakın zamanda da gördük. Onun da önünde başarıları var, inşallah 3'üncü Türkiye Kupası olacak. Lig kupamız ve Avrupa yarı finalimiz var. Hem saha içinde hem de saha dışında duruşuyla Fenerbahçe'nin gönlündeki yeri başkadır. Aykut hocaya başarılar diliyorum. Umarım daha çok kupalar alır. Fenerbahçe zenginliğinin parçasıdır. İnanıyorum ki kupayla döneceğiz ve diğer kupaların habercisi olur" şeklinde konuştu.

ETİKETLER

ali koçaykut kocamanfenerbahçefenerbahçe kulübükapalıçarşı

Diğer Videolar

Sabiha Gökçen'de parçalanan uçaktan yaralı kurtulan yolcular o anları anlattı: Bagaj kısmını açtılar, sürünerek kendi imkanlarımla çıktım

Sabiha Gökçen'de üçe bölünen uçağın radar ekran görüntüleri ortaya çıktı

Köpeğe defalarca tekme atan şahıs kameraya yakalandı; hakkında suç duyurusunda bulunuldu

Mersin'deki selde mahsur kalan öğrenciler böyle kurtarıldı

İBB, binaların depreme dayanıklılığını ölçmek için yeni bir modele geçiyor: "Mekanik tabanlı tarama yöntemleriyle 250-300 TL bedelle 750 bin binayı hızla kontrol edeceğiz"

Giresun'da heyelan anı kamerada; karayolu ulaşıma kapandı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

ABD’de bir ilk! Türkiyeli emniyet müdürü göreve başladı; Kur'an-ı Kerim'e...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Meteoroloji uyardı: Türkiye beyaza bürünecek ...

Van'daki çığ felaketinde iki günde 38 kişi hayatını kaybetti...

Sabiha Gökçen'de yolcu uçağı inişte parçalandı; 3 kişi öldü, 179...

Sabiha Gökçen'de parçalanan uçağı kurtarma ekipleri ve kontrol kulesi arasındaki...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

ABD’de bir ilk! Türkiyeli emniyet müdürü göreve başladı; Kur'an-ı Kerim'e...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24